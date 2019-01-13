巴生环保第一“战”掀序幕·500瓶酵素净化巴生河 约500名各族人士今日参与巴生河畔周围大扫除活动，并将500瓶（每瓶5公升）酵素倒入巴生河，以发挥净化河流效用，为2019年保护巴生河暨环保第一“战”掀开序幕！

大队出发前合影，左三者为薛长盛、右四起为黄冠量及伍醒罱。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生12日讯）约500名各族人士今日参与巴生河畔周围大扫除活动，并将500瓶（每瓶5公升）酵素倒入巴生河，以发挥净化河流效用，为2019年保护巴生河暨环保第一“战”掀开序幕！

广告

巴生河文化遗产俱乐部（KWSK）主席黄冠量表示，感谢参与者这次热烈支持活动，不分种族你我地一呼百应，显示出对清洁和净化巴生河的决心，将巴生河畔打造成一个既整洁又漂亮的旅游景点。

黄冠量：500人参与值得鼓舞

黄冠量在活动上致词时说，然而，清洁巴生河并非一件易事，必须一路从巴生、沙亚南、梳邦再也、八打灵再也及鹅唛等地配合做下去，才能取得极佳成果。不过，既然有大家的落力配合，就可以加快实现100%净化巴生河的愿望了。

他指出，这项活动不只能运动，还可以为环保献力，意义非凡，惟足以吸引约500人参与，算是一大成就。

“最值得鼓舞的是，目前已有不少学校积极响应和加入制造酵素和酵素泥行列，作为清洁巴生河用途，希望这份环保爱心能够延续至下一代。爱护地球意识是必须从小灌输的。”

这项活动是该俱乐部联同巴生河流域逾20个非政府组织及学校联办，共分6组别进行，从巴生双层桥为起点，范围涵盖桔榔小贩中心、拉惹阿都拉锡米仓、石头公园、爪哇市场、金宝公园及消拯局至后街一带，主要工作是清理河畔两岸垃圾，旨在唤醒社区的环保意识，并带动公众共同关注环保课题和保护巴生河。

广告

参与这次活动团体，其中包括慈济、菩提禅修、Saibaba、JCI吉隆坡中文队、JCI八打灵再也、Vanniar、Geng Menebing Klang、MSU、巴生市SSBC、RBKS、SMKSA、SKTSA和SJKLH等。

学生开心地将酵素倒入巴生河，希望能为环保和净化河流贡献一分绵力。（图：星洲日报）

伍醒罱：塑料垃圾是头号敌人

巴生市议员伍醒罱表示，塑料垃圾是污染河流及破坏大自然环境生态的头号敌人，因此大家得尽量减用塑料袋和吸管等。

他今日代表未克出席的巴生区国会议员查尔斯致词时说，塑料垃圾可以影响沟渠排水，一旦发生积水情况，将成为蚊虫繁殖温床，连黑斑蚊也会顺势到访，所以此问题不容小觑。

广告

“据卫生部数字报告显示，巴生于2018年共获1万1823宗骨痛热症病例的投报，死亡病例有5宗；总数字比2017年增加多达2078宗病例（增17.5%）。”

他指出，迈入全新时代，若现在还有人会将垃圾直接丢入河里，举止不单可耻，更是对下一代做出不良示范。

“期盼活动有助提升巴生河整洁度，让巴生河畔能进一步发展为沿河景点，向国外成功例子看齐。”

出席者包括巴生市议员颜维才、筹委会主席薛长盛及巴生市议会卫生小组主任阿兹米姆兹等。