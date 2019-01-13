瓜拉加冷校园区候车亭年久失修开天窗·5000师生日晒雨淋 万挠瓜拉加冷校园区一座面向煤炭山路的候车亭，因年久失修而顶盖穿洞，原应起到挡风遮雨作用的硬塑胶顶盖更裂成尖角，一旦从高坠下，将使师生遭受血光之灾。

顶盖穿洞之后，烈阳直射而下，已经无法遮荫。（图：星洲日报）

（万挠12日讯）候车亭大开天窗，5000师生日晒雨淋！

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万挠瓜拉加冷校园区一座面向煤炭山路的候车亭，因年久失修而顶盖穿洞，原应起到挡风遮雨作用的硬塑胶顶盖更裂成尖角，一旦从高坠下，将使师生遭受血光之灾。

社工：逾10年未曾提升

印裔社工温拿亚卡斯汉穆加令甘指出，该候车亭的使用者多为该区的师生，但在严重破损后已经丧失了其功用。

“呼吁当局亲自到来看看候车亭破烂成什么样子了。

身为关爱社区的社工兼万挠居民，眼见学生们挤在无法遮荫的候车亭底下等候校车和父母，让我感到心痛。”

他说，估计已超过10年未曾提升或修理的候车亭太小，无法为该区数以千计的学生提供便利和保护，尤其是在下雨时，挤不入亭内的学生被迫淋雨候车。

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他强调，该座候车亭必须马上修理、提升或扩建，以保障师生和公众的安全和舒适。

候车亭太小，部份挤不进去的学生，唯有站在烈阳底下候车。（图：星洲日报）

应建造行人天桥

根据鹅唛县家协总会，万挠瓜拉加冷校园区的4所学校，即万挠国小、斯礼加冷国中、万挠淡米尔小学以及斯那布理国小，共有学生逾5000人，每逢上下学时段交通均非常繁忙与混乱。

除了面向大路的候车亭外，国中对面亦有另一座同为士拉央市议会所管理的候车亭。

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温拿亚卡斯汉穆加令甘表示，州政府、士拉央市议会或公共工程局应建造行人天桥，让学生更安全的越过马路，步行至候车亭。

“无论是煤炭山路或4座学校并列的瓜拉加冷路，此处是万挠交通最为繁忙的地区之一，学生每日上下学均有被络绎不绝的轿车撞倒的危险。

“尤其是清晨6时许，除了摸黑上学的学生需要更多的街灯照明，赶路的车辆可以看见身形矮小的小学生，避免发生祸事。”

他解释，由于街灯经常失灵和数目不足，凌晨时分该区显得黑暗，极易发生意外。“当局必须即刻采取行动，设置更多街灯以及写上小心慢驶的告示牌，提醒公众这是校园区，即使赶路亦应放慢车速。”

蔡伟杰：等待工程拨款

万挠区州议员蔡伟杰受询时表示，他已向市议会查询，得知维修候车亭的工程已批准，目前仅是在等待2万令吉的工程拨款发下，因此估计有关问题将在近期内获得解决。

“如今网络太方便，部份居民将问题发到社交媒体上再标签我，便当作是已经正式做出投诉。

但做为人民代议士我不可能泡在网上等着为民服务，而必须下乡了解民情，所以有很多个案我并不知情。

“以此座候车亭为例，我是被告知有人在脸书发帖申诉后方知此事。”

他表示，在担任士拉央市议员期间，曾了解到该候车亭已破旧，但顶盖依然稳固，不料最近却被发觉已穿洞。

“民众须依循正确管道向我、我的助理或者服务中心做投诉，以免问题被拖延处理，制造出更多的不便。”

候车亭顶盖破裂后露出尖锐的角边，若不堪风吹雨打而坠下，恐会伤及学生。（图：星洲日报）

法乌兹：近期内将重修

士拉央市议会公关法乌兹在受询时表示，工程组官员已接获投报，并计划将在近期内重修候车亭。

“我们确有接获投报，但因去年的拨款已用罄，所以修建候车亭的申请被列在本年度的开销中。”