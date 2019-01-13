吉打双溪铅中华学校陷第二波虫害 目前该校至少11名师生在上课时被果子狸身上的跳蚤叮咬，全身奇痒无比，无法专心上课。另有家长申诉，孩子被跳蚤叮咬之后，像猴子一样抓个不停，伤口被抓破，甚至化脓，手脚到处都是红斑和结疤伤口，情况真的惨不忍睹。

（双溪大年13日讯）果子狸出没，双溪铅中华学校陷入第二波虫害困境！

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目前该校至少11名师生在上课时被果子狸身上的跳蚤叮咬，全身奇痒无比，无法专心上课。另有家长申诉，孩子被跳蚤叮咬之后，像猴子一样抓个不停，伤口被抓破，甚至化脓，手脚到处都是红斑和结疤伤口，情况真的惨不忍睹。

当地卫生局已于上周四下午到学校喷洒杀虫剂，学生家长接学校通知后，今一大清早自备保洁工具到学校清洁大扫除。也有家长主动请缨爬上天花板处理果子狸的粪便，同时把进入天花板的洞口用铁丝网封闭起来，避免果子狸在屋顶筑巢。

校方在校园内设置捕兽网，上周三至周五分别捕获3只小的果子狸，怀疑这些果子狸是从毗邻的水果园处潜入学校。

副校长李萍碹今早受访时说，2名教师和9名学生，包括她本人在开课第三天被跳蚤叮咬。由于学校资金有限，暂无法在各处都装上围栏以及换新屋顶。该校已向相关单位求救，目前也是苦无对策。她理解大扫除只能暂时抑制虫害的发生，但至少聊胜于无。

该校去年9月也发生类似的问题，当时有逾20名师生“中招”。董事家协理事后来发现这些跳蚤来自于果子狸身上后，举行几次大扫除活动，解决跳蚤问题，未料果子狸在学校假期期间重返校园筑巢。