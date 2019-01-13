网民：付费后依然中罚单·“精明泊车App不精明” 巴生市议会在去年推出“巴生市议会精明泊车”（Smart Parking MPklang App）手机应用程式，但有网民指出，尽管使用更新版的应用程式缴付泊车费，还是被执法人员开出罚单，直指精明泊车App“不精明”。

有网民在社交网站贴文，指已经使用App缴付泊车费，但依然中“三万”。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生12日讯）使用手机应用程式缴付泊车费，依然中罚单？

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印卡片提醒执法员

巴生市议会在去年推出“巴生市议会精明泊车”（Smart Parking MPklang App）手机应用程式，但有网民指出，尽管使用更新版的应用程式缴付泊车费，还是被执法人员开出罚单，直指精明泊车App“不精明”。

有网民指他们不是第一次面对此问题，感到非常无奈，甚至有人印制大卡片，用英文写着“请上网查阅泊车票，谢谢”，并把卡片放在挡风镜前，以提醒执法人员查看缴付记录，可无奈还是被中“三万”（saman）。

网民指事后还要亲自到市议会取消罚单，无法线上取消罚单，即使登门投诉多次，最终还是面对同样的情况，令人百般无奈。

巴生市议会精明泊车应用程式被轰“不精明”。（图：星洲日报）

黄智荣：可附资料要求取消罚单

巴生市议员黄智荣受询时指出，执法人员必须在有网络的区域，才能检查车主是否通过应用程式缴付泊车费，但是收费泊车处几乎都有网络，所以出错的几率是非常低的。

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他说，如果市民使用手机应用程式后缴付交付泊车，还是收到执法人员开出罚单，是可以要求取消的。

“若遇到此情况，市民无需亲自前往市议会取消的违例泊车罚单，可通过应用程式上的电话或电邮，拨电或是简讯，同时附上相关资料，例如缴费记录即可。”

另外，黄智荣指出，截至目前为止，该应用程式的下载率，已经多达到1万1600次。