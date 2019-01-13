关丹大巴刹捉鼠有赏．沈春祥自掏腰包每只2令吉 楼龄近半世纪的关丹大巴刹，因缺乏维修而致鼠患问题，州议员为了解问题，昨夜拉队参与了关丹市议会捉鼠活动，还自掏腰包奖赏协助捕获老鼠的参与者，每只2令吉。

关丹市议会捉鼠队队员在、完成任务，沈春祥（左一）、阿都马力（左三）公关主任诺卡玛华蒂（左四）等也赞好。（图：星洲日报）

（关丹12日讯）楼龄近半世纪的关丹大巴刹，因缺乏维修而致鼠患问题，州议员为了解问题，昨夜拉队参与了关丹市议会捉鼠活动，还自掏腰包奖赏协助捕获老鼠的参与者，每只2令吉。

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德伦敦州议员州议员沈春祥于周四（10 日）与市议会官员往大巴刹勘察时，除了 发现巴刹里外残旧不堪，更目睹鼠辈四处 流窜，环境恶劣，因而积极参与了解该 会捉鼠队的工作，希望从中得出更好的 解决方案。

沈春祥说，大巴刹建于1972年， 迄今已经启用47年，除了基设缺提 升，也不乏鼠患、蟑螂和苍蝇害虫入侵。

首次参与捉鼠行动的学生，兴奋地与鼠尸合照。（图：星洲日报）

申请建流浪狗庇护所

此外，他说关丹县也有令人困扰 不已的流浪狗问题，尤其格宾一带相 当严重。为此，他透露将在来临的州 议会上，向政府提出拨地5英亩予关 怀流浪狗的非政府组织，以成立流 浪狗庇护所。

“据了解，关丹流浪动物拯救 与教育（KARE）现有的流浪动物庇护 中心现已有约300只狗，不足以应付 现况。”

学院生非常落力地围捕老鼠。（图：星洲日报）

65人参与捕24只鼠

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关丹市议会城市服务组 主任阿都马力说，昨 晚共有65人参与了市议会属下 虫媒队伍（Unit Vektor Lilati）每 周二及五进行2次的例行捉鼠活 动，除了捉鼠队之外，沈春祥 及一批45名本地学院生也参与 了解。

他说，这是捉鼠队今年 为止进行的第二次行动，昨晚 有24只老鼠落网，上周则有50 只，最重体积有半公斤之多。

“除了关丹大巴刹里面， 我们还会在周边包括大垃圾 桶、附近巴刹路的店铺后巷、 黄亚养区一带及小贩中心也会 去。”

巴刹路一带店铺后巷卫生恶劣，连用于捉老鼠的垃圾桶装置也被破坏。（图：星洲日报）

不用药改用网捉鼠

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他说，全马仅关丹市议会实行不 用药，而是采用网捉鼠的方法，成员仅 10至20人，但捉鼠经验丰富，2017年和 2018年分别捉了2003只及1753只老鼠。

“基于考虑到巴刹里面许多小贩 的蔬果鲜鱼存放问题，我们不希望使用 毒药或喷雾捉鼠，因此用捕捉网已经成 了我们独有的特色。”

昨晚一轮活动，虽然距离沈春祥 目标100只距离甚远，无论如何，他仍 照承诺掏出赏金予捉鼠队。