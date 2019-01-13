拓荒地为都市添绿意·城市森林公园开放 梳邦再也市议会斥资266万令吉，将原本的荒地打造成为新概念的城市森林公园（Taman RekreasiHutan Bandar），为繁忙都市增添绿意。

位于首邦市USJ3C的城市森林公园从原本的荒地华丽转身，如今已开放民众使用。（图：星洲日报）

（雪兰莪．首邦市12日讯）梳邦再也市议会斥资266万令吉，将原本的荒地打造成为新概念的城市森林公园（Taman RekreasiHutan Bandar），为繁忙都市增添绿意。

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占地7.86英亩的城市森林公园坐落于USJ3C，于2015年2月开始策划，2016年3月进行动土礼，并于2017年4月展开相关工程。

该公园目前已95%竣工，剩下部份植物需重新栽种。在近几个月来，当该公园近乎竣工时，就算尚未正式对外开放，仍有不少居民已偷偷“潜入”公园抢先试用。

城市森林公园昨午在雪州行政议员西蒂玛丽亚、拿督阿都拉昔、梳邦再也市议会主席诺莱妮、公正党梳邦区国会议员黄基全、行动党首邦市州议员黄美诗等人进行开幕仪式后，正式对外开放使用。

诺莱妮：设多个区域

诺莱妮说，该公园在2015年开始筹备，花了一段长时间来计划，是因为要收取居民的意见；“这里占地虽小，但将原本的荒地打造为城市森林公园，让USJ3的居民很珍惜这片绿地。”

“这是一个再生森林（Secondary Forest），虽不是原始森林，我们栽种了50个品种的植物，750棵树、4220棵灌木、1500棵草药、1800棵攀缘植物及18棵棕榈树，并且置放植物名称，让公众辨认。”

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她表示，这有别于一般的公园，设有数个区域，包括疗养园（Laman Teraputik）、知识园（Laman Ilmu）草药园（Laman Herba）及儿童游乐园，其他设备包括户外健身器材、跑步道、厕所、停车场等。

对生态影响很大

她说，这是一个全新概念的公园，除了蒲种亚依淡森林保留地外，市议会打造另一个更贴近居民的公园，公园内的植物看似微小，但对生态影响很大，植物花卉将吸引蝴蝶鸟类。

她表示，除了城市森林公园，居民可自发性打造概念简单的社区菜园，目前有多达33个活跃的社区菜园，其中半数更是参与了市议会举办的社区菜园比赛。

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她说，所有居民一同参与社区菜园，不分你我一同种菜，分享食谱、心得等，用极少成本，却带来极大的好处，包括达到社会和谐。

众嘉宾在城市森林公园的露天广场合影。前排左起为莫哈末朱古纳、黄基全、诺莱妮、阿都拉昔、黄美诗、西蒂玛丽亚及阿兹丽娜。（图：星洲日报）

西蒂玛丽亚：让小孩接触大自然

西蒂玛丽亚指出，居住在城市地区的小孩大多无法辨认植物品种，城市森林公园可教育年轻一代，接触大自然。

她说，该部门今年度没有特定的拨款，来设立更多的城市森林公园；若有空地，不妨提升成公园，不应转换作为其他发展用途。

阿都拉昔：各地方政府应效法

阿都拉昔表示，该公园可促进家庭和睦，一家大小或相约朋友邻里前来，保持良好的健康生活，适合社会人士。

他认为，各地方政府都应效法，设立此概念的城市森林公园。

另外，黄美诗指出，该公园将成为一个社交活动的空间，有助都市人减压，抵抗精神健康疾病。

其他出席者包括梳邦再也市议会副主席莫哈末朱古纳因及八打灵县土地局代表阿兹丽娜。