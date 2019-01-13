渔业局：点击率多达25万次·保护海洋公园短片成功 大马渔业局推出3集提醒民众业保护海洋公园影片，成功达到约5万浏览率及25万次点击率。

（雪兰莪．沙登12日讯）大马渔业局推出3集提醒民众业保护海洋公园影片，成功达到约5万浏览率及25万次点击率。

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渔业局总监拿督莫尼莫哈末纳威今日说，该局将会与执法单位合作取缔破坏海洋生态的人。

他说，该局将努力推广海洋公园，且让其在国内外盛名。

他也说，该局计划扩大海洋公园区域，而一些区域包括柔佛州、吉打州及霹雳州正在进行调查与确定中。

他说，全马5个州属包括登嘉楼、柔佛、彭亨、吉打及霹雳共有42个海洋公园，而当中的刁曼岛名气最高。

他说，该局将再举办有关“渔业文章”活动以继续提高民众的醒觉性。

此外，莫尼说，该局将在每个月第一周的星期六早上8时至下午1时进行渔业市场，让民众可买到较便宜的鱼类。

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另一方面，莫尼表示，不同地区的甘望鱼价格不一，且依据供需量而定，若其供需量高，价格也会提高。

他指出，甘望鱼价格于2至3天前下降，尤其小甘望鱼价格甚至暴跌。基于大鱼的需求量较高，导致市场上鱼获量过剩。

莫尼说，大马渔业总会及鱼商皆告知他小甘望鱼的存货量达10万吨，因此要求将过剩的鱼卖到国外。