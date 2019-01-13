关丹市会扩展文化区版图．贝壳公园打造文化区 继打造马哥打路成餐车集中的美食街之后，关丹将再计划发展贝壳公园成为文化区。

位于马哥打路的贝壳公园是关丹历史悠久地标。（图：星洲日报）

（关丹12日讯）继打造马哥打路成餐车集中的美食街之后，关丹将再计划发展贝壳公园成为文化区。

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市议会于去年6月期间重新规划位于马哥打广场旁的乐拜阿里路，将该道路在入夜后摇身变为步行街，民众寻食好去处后，现在将逐步扩展文化区版图，不止要将之延续到贝壳公园，还包括马哥打路与大街其他小巷子。

关丹市议会为提升公园形象，已经着手进行各种基设提升，并呼吁民众保持地方上清洁。（图：星洲日报）

另辟连接公园行人道

公关主任诺卡玛华蒂向《东海岸》 社区报说，关丹市议会计划为公园现有 的手工艺品、纪念品、马来传统丝绸宋 吉、纺织品及食品等塑造品牌。

“我们也鼓励在有关文化区增设以 文青为主题的摊位，售卖手工品和服装 等。”

她透露，市议会还会在贝壳公园另 辟一条连接公园至河畔公园关丹塔的行人道。

诺卡玛华蒂说，市议会将设行人道，让民众方便往来关丹塔和贝壳公园。（图：星洲日报）

“我们会提升这个地方现有的基 设，例如栽种富关丹特色的树木、公共 休闲椅等，让这个广为民众喜爱的脚底 按摩地点吸引更多到访者。”

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她也说，贝壳公园目前已有不同的 买卖活动在进行，晚上也有汽车尾厢市 集，是一家大小的消遣地点。

乐拜阿里路是关丹市议会新打造的美食街，入夜后无数饕客聚集于此寻美食。（图：星洲日报）

加强巡逻防罪案

她也说，公园经常有垃圾、厕所涂 鸦及电缆遭窃等问题。

为了将贝壳公园打造成一个更合适 到访的景点，她表示该会会多加巡逻当 地，确保民众安全问题、公物破坏和会 影响公园形象的活动不会发生。

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“对于该些没有营业执照，或没有 照顾好地方卫生，留下垃圾的业者可被 罚款或充公物品，破坏公物者也会接传 票及被提控。”

她说，一旦罪成，可被罚款最高 2000令吉或监禁。