渔业总会等一行人晤副农长·商渔获禁出口问题 沙白县新村发展官谢享存日前代表雪州议长兼适耕庄州议员黄瑞林，率领马来西亚渔业总会及西马海产速冻业者的代表礼貌拜会农业部副部长沈志勤，以商讨有关渔获禁止出口的问题，以及如何稳定大马海产的价格。

（雪兰莪．适耕庄12日讯）沙白县新村发展官谢享存日前代表雪州议长兼适耕庄州议员黄瑞林，率领马来西亚渔业总会及西马海产速冻业者的代表礼貌拜会农业部副部长沈志勤，以商讨有关渔获禁止出口的问题，以及如何稳定大马海产的价格。

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谢享存表示，海产速冻业者是于数个月前收到马来西亚渔业发展局的通知，即在农历新年及开斋佳节时期禁止渔获出口。

“也有几个月份是完全禁止几种鱼类的出口，惟所列明的鱼类太过笼统，被禁止的渔获有些尺寸太小，也不适合本地市场，禁止出口并不会让鱼价下降，只会让鱼商面对资金周转不灵。”

冷冻库存爆满渔获逾期变质

另外，西马海产速冻业者代表谢立群指出，在禁令期间，所有冷冻库存的鱼都产生爆满的现象，导致渔获逾期变质。

他表示，由于受到禁令的影响，渔船根本就不能继续在上述期间出海捕鱼，因为鱼的销量收到限制，进而造成市场上的鱼短缺，往往也相应造成国家面对外汇损失。

沈志勤：盼业者投资养鱼业

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为此，沈志勤在会上表示，希望海产业者投资养鱼业，提升我国渔获产量，从而降低海鲜价钱。

他也承诺将与渔业发展局做进一步的商讨，以解决渔获出口问题。