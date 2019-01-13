李文材：勿在公共场合抽烟·盼烟民改态度重视健康 卫生部副部长李文材医生呼吁烟民不要在公共场合“吞云吐雾”，避免让他人吸食二手烟。

廖书慧（右）在卡立（左）的见证下，将要求提升新古毛医院的计划书交给李文材。（图：星洲日报）

（乌雪12日讯）卫生部副部长李文材医生呼吁烟民不要在公共场合“吞云吐雾”，避免让他人吸食二手烟。

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他说，烟民有权在空地或私人空间吸烟，但并非公共场合，而政府推行禁烟令的宗旨，是希望烟民改变态度，重视本身和他人的健康。

“有食肆开始不卖烟，我们对有关决定表示鼓励，但不会强制指示其他业者仿效。”

李文材是于周五在乌雪国会议员廖书慧及雪州卫生局总监拿督卡立医生的陪同下，巡视双文丹政府A级诊所后向记者这么表示。

“相较于6个月后严格实行禁烟令和制裁违规的烟民，卫生部更加希望看到人民健康思维上的改变，而不仅仅是业主单方面在努力，限制烟民在多人用餐之处吸烟。”

廖书慧：双文丹诊所每日病患多达700人

廖书慧指出，双文丹诊所平均每日应付的病患高达700人，主要因周边地区如万挠、双溪珠、桃源岭和武吉柏伦东的患者基于居住地区的政府医疗和药物不足而前来求诊。

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“庞大的求诊人数使得诊所面对空间不足、缺乏冷藏设备来储存特定药物的问题。此外，已有多年历史的诊所亦欠缺化验室，导致部份细胞组织必须送往其他医院做化验和报告，造成病人必须久等和拖延诊治时间。”

欢迎诊所提出提升计划

她说，李文材在与诊所医务人员交流后，欢迎诊所行政处提出提升设备的计划书。

“诊所最迫切需要的是扩充药物储藏室、加设冷冻药柜及化验室。行政处将即刻准备计划书，我将协助他们提呈和追讨拨款，以保障本区人民的医疗福利。”