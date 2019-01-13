花类或质量赶不上他国‧金马仑花业盼创荣景 金马仑的花卉种植不像其花景般绚丽斑烂，整体正往下坡走，除了菊花，其他花类或质或量已被他国赶上，其中价钱缺乏竞争力的冲击，更使它在国际花市的地位江河日下。

金马仑的花业，整体不再像这堆花般七彩斑烂。（图：星洲日报）

金马仑的花卉种植不像其花景般绚丽斑烂，整体正往下坡走，除了菊花，其他花类或质或量已被他国赶上，其中价钱缺乏竞争力的冲击，更使它在国际花市的地位江河日下。

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金马仑虽说一直以来都是亚洲主要产花区之一，高峰期还年年庆祝花卉节大搞花车游行，事实上这项曾是全国人民翘首以待的盛事早就不复见，而过去当地一度很火红的玫瑰、康乃韾、满天星、勿忘我等花类的种植，这些年在国际市场节节败退，至于一枝独秀的菊花，也开始面对被越南迎头赶上、被泰国追赶的压力。

玫瑰品质输给印度

金马仑高原花业公会主席李丙富接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，金马仑的花卉业始于上世纪30年代，当时花园仅2、3家，以种植康乃馨、菊花及火鹤花为主。

他说，玫瑰是在70年代末期才开始大规模种植，不料仅风光20余年，在市场上就输给印度生产的更高品质玫瑰。约于5年前开始，其他花卉包括康乃馨、白孔雀、黄美兰，还有80及90年代风行的勿忘我等，也被中国昆明爬了头。

当地生产的花卉，内销与出口的比例是20%对80%，因此惟有在国际市场站得稳，才能确保行业生机勃发。

金马仑目前涉及花卉种植的地段约有1200英亩，大小花园有约150家，主要种植菊花。上面提到的杂花类，以及向日葵、洋菊梗、非洲菊、百合类及剑兰等也还有人种植，独霸我国整个高原切花市场，也有小部份销到海外。

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我国出口的花卉90%来金马仑，2014年的数据显示，我国花卉总出口额有7400万欧元，其中的75%至80%是菊花。

我国其实是世界第三大菊花出口国。荷兰于2015年的数据显示，大马单是菊花带来的年收益就达到5800万欧元。

我国菊花主要出口至日本和泰国，各占20至25%，其他海外市场包括新加坡、香港、澳洲、中东、印尼，现正开拓俄罗斯市场，以及努力再次进军中国。

花农忧政府袖手旁观

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金马仑花农对花卉种植业的颓势忧心如焚，李丙富和副手黄承毅坦言，若政府继续对当地花业袖手旁观、投闲置散，金马仑花卉业虽不会消失，但也不会成长，而且随著越来越多国家包括印尼加入攻占市场战围，恐怕最后连目前唯一仅存优势的菊花也会失势。

金马仑很多花卉虽减产了，但许多游人还是会一贯买些花回家。（图：星洲日报）

临时地契没保障

花农不敢大事投资

黄承毅说，金马仑花卉业最大的忧患还是出在土地政策，以及国家欠缺一个高原农业政策去指导花卉业去向，保障行业永续发展。

耕者无其地是国内普遍农民共同的哀愁。金马仑花农和菜农一样，多数业者只获批每年都须更新的临时地契。

成本逐年涨

“土地拥有权没有保障，农民自然不敢大事投资，然而传统与劳工相对密集的作业成本逐年上涨，产量却上不来，花卉拿到市场，高人一等的价码马上就被比了下去，会导致我国在国际市场定位劣化，恶性循环下去，难以做到永续发展。”

事实上，金马仑的花卉种植技术除了在60年代中期引进的照灯，80年代起有业者尤其是李丙富掌握到世界一流的剪花保鲜技术外，就无甚突破。黄承毅的花园地是自己买下的，他已在其育苖场落实工业革命4.0的自动化操作概念，使用电脑协助管理和监控作业，但没有多少个同业作如此投入。

他提到，当地花农从最初无心插柳拼出一片天，从来只能靠自己，从培植、管理到出口整个流程没获政府资助和优惠。

金融贷款利息比菜农高

“甭说当局就应对全球气候变化所需进行的极具挑战的植物保护工作方面给予业者扶持与协助，就是基本连请外劳也无法顺心顺意，向农业金融机构贷款，被征利息最低要6点多巴仙，比菜农高一倍！”

即使是做出口生意为国家增加收入的业者，也得自己承担高昂的运输费、给入口国缴挺高的入口税。

“反观我们的外国竞争对手却享有许多优惠，如中国政府不仅给那些做出口的农友减免增值税。该国同时极力保护当地花卉业，我国出口花卉到那儿被征税，花卉进入中国市场后还再被征收17%消费税，但他们卖花来我国却免税，所以该国的花来到我国，可以卖到比我们更便宜的价钱，我们迟早连在自己的国家的地盘也会失守。”

不管怎样，当地花农没有坐以待毙，花业公会已与广东省农科院签署了合作备忘录，在金马仑设立广东──马来西亚花卉技术示范转移中心，其战策是，一旦中心建成，再通过建立“中马花卉生产及销售信息服务平台”的方式，将广东省的花卉品种和我国改良的花卉品种、技术输出到我国以外的东盟国家。广东省农科院花卉技术交流专家团早前已亲临金马仑高原实地考察。

“我们业者和公会已在力挽狂澜，但最终还是有赖政府推出高原农业政策，带领我们一起再创高原花业荣景。”