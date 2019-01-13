不挺国阵却为南利站台‧哥宾星：马华自打嘴巴 通讯及多媒体部长兼行动党署理主席哥宾星揶揄马华自打嘴巴，3个月前才表态不支持国阵，今天反而现身金马仑补选提名中心，扬言支持巫统的候选人南利莫哈末诺上阵竞选，前言不对后语。



他说，马华众领袖在3个月前才发出“国阵没有用（takboleh pakai）”及“国阵关门大吉”等言论

哥宾星揶揄马华一时支持国阵，一时又不支持国阵，前后不一。（图：星洲日报）

（金马仑12日讯）通讯及多媒体部长兼行动党署理主席哥宾星揶揄马华自打嘴巴，3个月前才表态不支持国阵，今天反而现身金马仑补选提名中心，扬言支持巫统的候选人南利莫哈末诺上阵竞选，前言不对后语。

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他说，马华众领袖在3个月前才发出“国阵没有用（takboleh pakai）”及“国阵关门大吉”等言论，惟今天却出现在提名中心表示支持国阵的候选人。

“我要反问马华的领袖，请先回答一马发展公司的课题，且我们手中已掌握证据；以往执政政府是谁？就是你（马华）和国阵，为何你却没有做出任何表态？这些钱是谁的？都去了哪里？为甚么静静不出声？”

他今午出席巴登威利咖啡论坛演讲时说，马华现在要支持国阵就继续支持吧！但人民可以做出决定，因这不是拿来玩玩的事情，一时说支持，一时说不支持，怎么可以像个小孩一样。

“也许有些人会说马华要支持谁是他们的权利，但事实是他们自己先在代表大会说不要支持国阵，现在却前后不一。”

刘镇东：盼捐款支持希盟

他说，人民进步党主席丹斯里卡维斯今天也表态支持希盟，可见现在的情况与10年前已不同。

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另外，国防部副部长兼行动党政治教育局主任刘镇东指出，虽然希盟现在是执政政府，但此次补选没有动用政府的资源来竞选，所以希望靠大家捐款支持希盟打这一场战。

较早，行动党在冷力咖啡论坛共筹获2121令吉。

出席者包括行动党组织秘书兼交通部长陆兆福、怡保东区国会议员黄家和、升旗山国会议员黄汉伟、槟城彭加兰哥打州议员魏子森、甘榜东姑州议员林怡威、行动党彭亨州主席梁金福、希盟金马仑国会选区补选候选人马诺佳兰。