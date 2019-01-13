霹苏丹：避免成僵硬建筑‧清真寺须保持生气 副国家元首兼霹雳州苏丹纳兹林沙殿下表示，清真寺必须以各种活动继续保持生气，避免成为僵硬的建筑物和被忽视，这是那些准备好受委为清真寺委员会成员和清真寺官员者的责任，否则就是没有兑现对穆斯林社群的承诺。

（霹雳‧怡保12日讯）副国家元首兼霹雳州苏丹纳兹林沙殿下表示，清真寺必须以各种活动继续保持生气，避免成为僵硬的建筑物和被忽视，这是那些准备好受委为清真寺委员会成员和清真寺官员者的责任，否则就是没有兑现对穆斯林社群的承诺。

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殿下今日在霹雳州清真寺即苏丹依德利斯沙二世清真寺金禧庆典上致御词时表示，建立清真寺是物质层次，而已经建好的清真寺必须在有意义的内涵下发展，由真诚、认真和致力献身者赋予生气。

殿下表示，在伊斯兰发展初期，清真寺扮演各种角色，包括统治、行政和司法中心，以及人格、知识、文化和文明的发展中心，并有许多福利、社会和穆斯林社群联系活动，意即清真寺更多的时间被各种活动填满，超越了祈祷时间。

殿下说，时代转移和文明发展改变了人的生活方式，使生活面对改变和复杂化，同时穆斯林的人数日益增加，因此早前在清真寺内进行的一些角色和活动，现今必须转移到清真寺外的建筑物进行，但这并不代表清真寺的角色已经脱离或变得不重要。

殿下指出，苏丹依德利斯沙二世清真寺受承认为霹雳州清真寺，在1968年11月15日由第33位霹雳州苏丹即苏丹依德利斯依斯干达沙二世开幕，至今已经有50年历史，间中经历了各种阶段的修缮和扩充，也进行各类活动，殿下感谢所有在振兴该清真寺中履行角色及给予奉献者。

出席者有霹雳州摄政理事会主席拉惹查化、三王拉惹依斯干达、霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙。