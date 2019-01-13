倪可敏：新村委会主席‧次批名单近期公布 霹雳州行动党将与州政府协调，以期州内的147个华人新村委员会能尽快成立，放眼在农历新年过后，全州的村委会都能投入服务。

（霹雳‧太平12日讯）霹雳州行动党将与州政府协调，以期州内的147个华人新村委员会能尽快成立，放眼在农历新年过后，全州的村委会都能投入服务。

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行动党霹雳州主席倪可敏说，第一批村委会主席名单日前已公布，第二批的名单将在近期公布，而已被委任的村委主席将筹组村委会，包括主席、秘书及成员，一共13人。

他表示，将与掌管地方政府事务的杨祖强行政议员商讨和协调，以期州内的村委会都能尽快成立，届时，将形成总数1911人的庞大服务团队。

严格筛选村委主席

倪可敏在该党后廊国州议员服务中心介绍太平国会选区村委会主席时强调，所有的村委主席都是经过严格筛选，必须有好的品格、没有破产记录、没有贪污记录、对党忠心，以及衷心为民服务。

“村委会主席要接地气和谦卑，劳记人民才是老板，以热诚的心为民众服务，勿辜负党的委托，并让党引以为荣，而表现欠佳的村委会主席将被撤换。”

他表示，村委主席在权限不能解决的问题，则市议员需要帮忙，若市议员无法解决的问题，便由州议员协助，环环相扣，展现团队合作精神。

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他指出，村委会主席并不是高薪厚禄的职位，每月只领取500令吉津贴，希望以后政府财政情况许可，能提高村委主席的津贴。

倪可敏也公布5名村长的名单及手机号码，他们是后廊村委会主席林盛华（012-5878282）、新板新村村委会主席吴振福（016-5652720）、甘文丁村委会主席叶天财（012-5001603）、甘榜槟榔村委会主席林奕强（019-5611138），以及保阁亚三村委会主席黄汶课（012-5033998）。

出席者包括太平国会议员郑国霖、太平行动党联委会主席许荣联和副主席刘长一等。