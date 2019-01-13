黄健兴‧准备好过年了 踏入了腊味，新年的脚步正一天天逼近，大家是心情愉快，期待大日子早点到来？还是听到了新年歌，便感受到沉重的压力？

踏入了腊味，新年的脚步正一天天逼近，大家是心情愉快，期待大日子早点到来？还是听到了新年歌，便感受到沉重的压力？

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其实，这个月对于扮演不同角色的人来说，都有各自的忙碌与烦恼。

比如身为公司的老板，必须总结一年的业务成绩，争取时间东奔西跑向客户催收欠款“扑水”，以发出花红给员工。

当然，老板本身也要应对供应商或有生意来往的机构、单位收账，营运良好的公司自然不会托手肘，使尾数“轧年”，但辛苦经营的公司如何挤出一笔钱周转，就要考验老板的智慧与手腕了。

对于打工族来说，最关心的是今年有没有花红，至于花红是多是少，胥视公司的环境、老板大气还是小家，影响著当家的员工是否需要紧束腰带来支付张罗迎接新一年的各项开销。

所谓“男主外，女主内”，家庭主妇则是挑选吉日吉时进行大扫除和换红，为家中张灯结彩，还有办年货、为孩子添购新衣裳等等；有的家庭已发好海参，甚至开始购买鲜鱼冷藏保鲜。

同时，不少人会抽出时间到发廊一趟，剪或烫一个新发型，换上新形象，配上新衣，以焕然一新的姿态出击新年。

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腊月，每个人皆忙得不可开交，大多数忙得不亦乐乎，但千万不要措手不及，年到了，甚么都还没有做好。

你本身，又准备好过年了吗？

总而言之，无论是不是王小二过年，取决于心态问题，因为有钱没钱，一样可以过上一个开心年！