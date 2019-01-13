泰国羽球超级300赛．勇挫泰混双成功卫冕．顺莹奔向自由好开始 泰国羽球超级300赛今日率先上演混双决赛的戏码，带着必胜心态应战的大马首号种子“顺莹”费时47分钟后，以21比16、21比15勇挫2号种子泰国的德查波与萨希莉，实现了两人赛前直言很想赢得冠军的愿望。

（泰国．曼谷13日综合电）2019年1月13日这一天，对里约奥运会混双亚军陈炳顺与吴柳莹而言绝对是值得纪念的一天，因为这一天是“顺莹组合”退出国家队转当自由人之后，第一次参加国际赛即夺冠的好日子。

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泰国羽球超级300赛今日率先上演混双决赛的戏码，带着必胜心态应战的大马首号种子“顺莹”费时47分钟后，以21比16、21比15勇挫2号种子泰国的德查波与萨希莉，实现了两人赛前直言很想赢得冠军的愿望。

除了顺莹，大马的另一支代表“双蔚组合”吴蔚升与陈蔚强也成功打进决赛，他们将在稍后比赛对垒台湾的卢敬尧与杨博涵，后者在半决赛以3局战胜国羽的吴世飞与诺伊祖汀。

双蔚的情况与顺莹一样，也是首次以自由人身分征战国际赛事，两人有望携手顺莹，一起带着冠军奖杯凯旋归国。