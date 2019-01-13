2护士接生扯断婴儿头‧头部留在孕妇肚内 印度一家医院的2名男护士喝醉后擅自一名孕妇接生，结果在接生时用力过度拉扯婴儿，结果把婴儿的头扯断，导致婴儿身首异处，婴儿的头部甚至留在孕妇肚子内。

（印度‧新德里13日讯）印度一家医院的2名男护士喝醉后擅自一名孕妇接生，结果在接生时用力过度拉扯婴儿，结果把婴儿的头扯断，导致婴儿身首异处，婴儿的头部甚至留在孕妇肚子内。

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根据印度媒体报道，这宗骇人听闻的事件是于1月6日在拉贾斯坦邦贾沙梅尔的兰姆（Ramgarh）地区的一家医院发生，孕妇坎瓦尔（Dikhsha Kanwar）当时在医院生产，2名喝醉的男护士阿姆特拉（Amritlal）和辛格（Junjhar Singh）在没有知会医生下，竟然胆粗粗地自己动手为孕妇接生，结果在接生时太过用力拉扯，一不小心就婴儿的头拉断，并留在孕妇子宫内。

2名惊慌失措的男护士马上向医生救助收拾残局，医生后来虽然成功把婴儿头取出，但是该名孕妇仍有生命危险。

孕妇的丈夫投诉2名男护士，指控他们醉酒共醉，印度警方已经开档调查。