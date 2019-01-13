拨18万国议员拨款·林立迎派2千人红包 行动党甲洞国会议员林立迎拨出18万令吉国会议员拨款，分派给2000名受惠者，让有需要人士领取每封90令吉红包添购新年用品。

林立迎（左三）派发红包给受惠者。左二为游佳豪。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）行动党甲洞国会议员林立迎拨出18万令吉国会议员拨款，分派给2000名受惠者，让有需要人士领取每封90令吉红包添购新年用品。

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行动党甲洞国会议员服务中心在今早9时开始挤满人潮，约300人等候领取新年红包，场面出现拥挤情况。

接获5千人申请

林立迎在派发红包给受惠者后召开新闻发布会表示，该服务中心共接获5000人申请，惟符合资格者只有2000人，必须是甲洞选民或居民。

他指出，受惠者分为5个组别，分别是66岁以上长者、残障人士、单亲、病重患者及孤儿，今日只派发后4个组别的约400名受惠者，出席者近300人。

“我们分阶段派发红包给受惠者，不能一次性派发给2000人，场面将不受控制，原本预计今早10时开始派发红包，但在早上9时就开始有人等候，场面拥挤。”

他说，剩余的红包将在农历新年前发放，他希望接下来每年都可以举办有关活动，帮助有需要人士。

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甲洞行动党醒狮队正式成立，欢迎商民预约采青贺岁。（图：星洲日报）

肖像红包封开放索取

他表示，所派发的红包也附上其肖像的红包封，若民众有兴趣收藏，可前往其服务中心索取。

林立迎政治秘书游佳豪则希望受惠者来领取红包时，从登记到领取红包的过程都给予耐心配合，希望他们谅解场面拥挤，毕竟因为人数太多，也希望来临的发放红包活动会有所改善。

首次成立甲洞行动党醒狮队

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林立迎指出，甲洞行动党首次成立“甲洞行动党醒狮队”，目的是为了鼓吹中华传统文化。

甲洞行动党醒狮队统筹为叶士恺、顾问廖南国、队长郭廷樟、副领队巫志忠、赖俊权及刘少康，并从即日起投入服务，暂时只有一支队伍，约10余名队员。

他希望有兴趣者加入醒狮队，将有教练指导正确的舞狮方式，而下一步则会开班授课。

他说，过年期间，甲洞区商民的采青贺岁预约分为2个配套，即住宅的688令吉及商家的888令吉，有兴趣者可联络叶士恺（012-6566564）或郭廷樟（012-2839529）。