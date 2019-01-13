茨厂街飘年味·25日起来逛庙会踩街 配合农历新年的来临，迈入第6届的“茨厂街．年味节”和第10届“爱过年．庆团圆”新年传统文化活动将于本月25至27日卷土重来！

迈入第6届的“茨厂街．年味节”和第10届的“爱过年．庆团圆”系列传统文化活动将于本月25至27日举行，欢迎大家同欢共庆。左五起为黄永萍、刘美凤、杨柳珠、吴明槟、郑英杰、黄玉珠、方贵伦、张吉安、莫哈末陈和林亚平。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）配合农历新年的来临，迈入第6届的“茨厂街．年味节”和第10届“爱过年．庆团圆”新年传统文化活动将于本月25至27日卷土重来！

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年味庙会、年味踩街、富硕足迹己亥年画展，以及“爱过年．庆团团”新年文化嘉年华将于活动期间陆续登场，让各族和外国旅客感受浓厚气息的文化节庆。

上述活动由武吉免登区国会议员服务中心主催，东盟文化传艺推广基金会、隆雪华堂妇女组、茨厂街乡音馆、雪隆广肇会馆和吉隆坡关帝庙联合主办。

融汇古早庙会创意新市集

“茨厂街．年味节”今年将首次以古早庙会的方式，在茨厂街关帝庙内外主办长达3天的年味庙会，融汇传统庙会老年味和创意新市集，让大家重返老街过新年；本月27日早上9时举行的年味踩街则将联同各单位巡游茨厂街，再从关帝庙游行至隆雪华堂参与“爱过年．庆团员”的系列嘉年华活动。

活动也欢迎友族参与其盛，以进一步了解农历新年的意义，并促进文化的交融。同时，关帝庙前至乡音馆的道路也将在期间首度封锁，让民众自由参与四周围的活动。

街头绘制100尺牡丹画

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值得一提的是，上述活动其中一个重头戏将有2个创举，包括2名书法家郭温和与郑英杰带领约20名师兄在街头绘制100尺的牡丹画。

各单位今早召开新闻发布会宣布即将来临的多项文化活动，出席者包括武吉免登区国会议员方贵伦、隆雪华堂妇女组主席黄玉珠、吉隆坡关帝庙管理人兼雪隆广肇会馆会长林亚平、“爱过年.庆团圆”筹委会主席杨柳珠、大马妇女发展机构八打灵分会代表黄永萍、尊孔独中校长吴明槟及节目总策划张吉安等。

黄永萍（左起）、杨柳珠、吴明槟、黄玉珠、方贵伦、林亚平、莫哈末陈、张吉安和郑英杰齐捞生。（图：星洲日报）

黄玉珠：邀请友族参与

黄玉珠指出，上述活动旨在传承优良传统中华文化、强化年轻华裔子弟对农历新年的认识，同时希望跨越种族，相互了解华人过年的意义，相信只要认识和了解后，大家更能相互尊重、包容和珍惜。

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她说，“茨厂街．年味节”和第10届的“爱过年．庆团圆”活动将集合吉隆坡一带的团体，并邀请友族参与和配合，接下来也会有印裔人士参与，齐主办华人民俗活动。

她说，“爱过年．庆团圆”的活动获得尊孔独中和马来西亚龙狮民俗文化团的配合，其中在尊孔独中举办的踩春送福活动，将在龙狮队的带领下游行至茨厂街，沿途会分发吉祥小点心，包括红鸡蛋、发糕及年柑向众人拜早年。

她指出，踩春送福是古代通知众人春天到来的做法，因古时没有日历和时钟，只能依靠天气和气候来向众人报春；主办单位正希望透过此项活动，重现古老的传统。

她说，游行队伍较后就游行至隆雪华堂进行系列的民俗活动，其中的挥春比赛也会有许多小朋友和中学生参与，以让年轻人认识和灌输华人传统。

“我们感谢马来西亚华人穆斯林协会的拿督莫哈末陈，他将会在隆雪华堂设20尺的鱼生，外观美观也很美味，欢迎大家前来品尝。”

郑英杰（左）挥笔写下祝福，希望大家在新一年“富硕足迹”。右起为黄玉珠和方贵伦。（图：星洲日报）

方贵伦：推动隆发展引客

方贵伦指出，茨厂街是我国重要的旅游景点，自从政党轮替后就逐步推动吉隆坡的发展，尤其是提升茨厂街、阿罗街和武吉免登的基本设施，吸引更多游客到访。

他说，拥有超过130年历史的关帝庙除了是吉隆坡的地标，也见证先贤如何一步一脚印地在大马落地生根和成立庙宇，并扮演重要的角色。

一连数天的活动有3大重点，包括首次举办新春市集、鼓励无现金交易及游戏化来推广活动。当天现场也将有30个充满特色的摊位与文化表演，鼓励民众前往感受农历新年前的春节气氛和古早味道。

一触即通送8令吉电子钱币

尽管活动选择在历史悠久的关帝庙举行，惟今年的年味节新春市集也与时并进，首次与一触即通的电子钱包（Touch\'n Go eWallet）合作，鼓励无现金交易，现场也会派送8令吉的电子钱币（仅限于首次用户）。

“When TRADITION meets MODERN（当传统遇上现代）”也是活动的重点之一，即以游戏化的方式进行活动的推广和宣传，让民众透过手机参与游戏和赢奖。