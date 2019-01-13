春节展销会再次抵巴生·18日起好吃又好买 配合农历新年的到来，星洲日报将再次在巴生举行春节展销会，绝对“好吃又好买”！

星洲日报巴生春节展销会将在1月18至20日，一连3天在巴生Centro广场盛大举行，欢迎民众踊跃出席选购新年用品。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生12日讯）配合农历新年的到来，星洲日报将再次在巴生举行春节展销会，绝对“好吃又好买”！

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2019年春节展销会是于1月18至20日（星期五至日）早上10时至晚上10时，在巴生Centro广场底层盛大举行。

系列精彩活动邀参加

展销会提供各类产品和服务让消费者选择，同时也会举办一系列活动让民众参加，包括路跑、挥春、剪纸吹梅活动及烹饪等。大马医总义诊团也将在展销会期间免费进行义诊，欢迎民众踊跃前来。

欲知详情或有任何疑问，可联络本报办事处（03-33433833）洽询。

陪同召开新闻发布会者包括星洲日报隆雪区高级经理郭富广、副业务开发经理（隆雪）李美玲、高级主任（隆雪）罗文艳及各商家代表。

龙瑞萍（Indofood（马）食品私人有限公司经理）：引进咸蛋口味干捞面

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“Indofood首次参与星洲日报举办的春节展销会，今次我们将售卖2款汤式快速面、6款干捞快速面、4款零食、3款饼干及2款酱料。

这些都是公司主打的产品，且深受大马人喜爱。我们今次也将特别引进最近颇受欢迎的咸蛋口味干捞面，惟数量有限。

为了让顾客能对本公司的产品有更深入的认识，我们会在展销会期间给予试吃及赠送小包装给顾客。”

马仕运（新聚缘有限公司董事经理）：迷你普洱方便饮用

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“The Mini PU.ER品牌成立于2015年，而本公司的母公司就在中国云南，所以本公司的茶叶都运自云南，希望在大马成立后能发扬茶文化，推广到全世界。

我们的普洱所推出的包装外观不仅精美，就连茶叶也特别制作成‘迷你普洱’，方便顾客泡茶饮用。

我们会在展销会期间，展示普洱茶搭配其他饮食或饮品的做法，让顾客品尝。”

陈思敬（Lay Hong销售代表）：促销回馈顾客支持

“Nutriplus已连续4年参与春节展销会，以往的鸡肉块（nugget）获得不俗反应，今次本公司也一样会售卖鸡肉块。

同样的，我们也会在展销会期间进行促销，以回馈顾客对于本公司的支持。”

蔡顺安（安安食品公司负责人）：摇摇冰淇淋到会优惠

“本公司将在展销会售卖10多种年饼，以及6种不同口味的摇摇冰淇淋，欢迎大家光顾展摊。同时，我们也提供配套促销优惠，原价628令吉的摇摇冰淇淋上门到会服务配套，只要在这3天签购，便能以优惠价555令吉获取该配套（须符合条件）。”

李文伟（WHC集团市场总监）：首20人赠投资课入门票

“很多年轻人不了解房地产投资趋势，本集团旗下的富与穷商学院，把创办人超过10年的实战经验及投资策略传授出去，让大家掌握投资技巧。展销会期间到本展摊登记的首20人，可获赠500令吉课程的入门票，现场也设幸运抽奖送神秘礼物。”

魏辉锦（永和酒庄董事经理）：烈酒礼盒送礼佳品

“本公司主要代理3大酒公司的烈酒，包括Pernod Ricard、Moet Hennessy Diageo（MHD）及Edrington品牌。

每年农历新年，不少企业、商家或民众都会选择选购烈酒包装礼盒送给顾客，以显示他们重视商业伙伴的情谊；这也证明烈酒是送礼最好的新年礼物之一。

不过，也有不少顾客会在农历新年前选购限量版的烈酒，以在农历新年期间与家人或友人分享。”

大马医总将派出义诊队在春节展销会期间，免费为出席民众看诊。（图：星洲日报）

陈莓花（Wheelcorp Premium私人有限公司市场部经理）：买BMW和MINI享更高回扣

“本公司第一次参加星洲日报举办的春节展销会，希望透过展销会的人流，让顾客对于本公司代理的宝马（BMW）和MINI有更深入的认识。

配合农历新年的到来，除了一如既往会有新年大促销，在展销会期间购买本公司的车，可享有更高的回扣。”

林胜顺（咖啡特食品（马）有限公司董事经理）：推出送礼新年礼盒

“近期推出的新产品——抹茶拿铁、有机豆姜粉及椰姜粉可在展销会购得，并免费让大众试饮。配合农历新年来临，我们特别推出送礼大方的新年礼盒，内有5条装Caroma文冬姜茶、5条椰姜粉及4条抹茶拿铁，附赠一套红包封及3支茶匙，原价30令吉，届时特价28令吉。”

麦利祥（PHP Group有限公司业务发展经理）：谘询骨架养生资讯

“骨架对人体非常重要，而坐立行卧的不正确姿势都会影响骨架形成文明病，Fit Arch一系列骨架养生产品有助改善这方面问题，欢迎民众到展摊谘询骨架养生资讯及免费足弓检查，现场签购产品者可获赠品。”

陈淑玲（D PLACE SL ENT梦乡西餐厅东主）：签购年菜配套有折扣

“本餐厅的西餐美食繁多，近期已推出2款不同价格的年菜配套，在展销会签购餐券就能享有5%折扣，顾客也可选择外加捞生。此外，展摊亦设幸运旋转抽奖，让大家赢取各类礼券。”