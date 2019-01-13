老夫妻店铺遭泼漆上锁·没欠债没得罪人不解原因 年迈老夫妻没欠债也不曾得罪人，店铺却不知何故两度遭人泼红漆和上锁，令他们精神饱受压力，急盼相关人士“冤有头，债有主”，找对的对象，高抬贵手！

左图：庄评发（右）在报案后，也张贴布条，促请相关人士告知真相。左为余保凭；庄评发店铺旁的楼梯间两度遭人泼红漆，惟相关人士的动机和对象不明。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）年迈老夫妻没欠债也不曾得罪人，店铺却不知何故两度遭人泼红漆和上锁，令他们精神饱受压力，急盼相关人士“冤有头，债有主”，找对的对象，高抬贵手！

广告

现年71岁的业主庄评发与妻子，在甲洞卫星市商业区安蓬3路（Jalan Ambong3）一间4层楼店铺的底楼单位，经营塑料袋生意已15年；而楼上单位则分租给3名租户经营金融、美容和印刷生意。

夫妻向来正当经商，不曾借贷或得罪人，但其店铺旁通往楼上单位楼梯间的铁栅门，从上月中开始两度遭人恶意上锁，且店铺也在本月两度遭泼红漆，令他们摸不着头绪。

为此，庄评发今日透过甲洞社区服务中心主任余保凭召开新闻发布会向相关人士喊话，希望对方找对事主，不要牵连无辜的他们，让他们饱受精神虐待。。

庄评发：与妻饱受精神压力

庄评发表示，他是于去年12月16及24日左右，获悉楼梯间铁栅遭人上锁，惟当时仅以为是恶作剧而不以为意，直到店铺在本月1和10日接连遭人泼红漆，才发现事态严重。

他说，他曾为此探问租户，却没人肯承认欠债，因而无法确认相关人士的动机和目的；但有关行为已影响他与妻子的情绪，2人吃不下、睡不好，成天精神紧绷。

广告

租户否认欠债

他说，他已就此事报警，并在店外张挂布条，希望有关人士与他联系；而昨日就有一名陌生人透过微信与他联络，声称其中一名租户确实有欠债，惟泼红漆并非他们所为，希望两老别误会。

“该名租户受询时保证朋友不会做这种事。但事件让我很心烦，脑袋也一片空白。”

他透露，为了找回平静的生活，他已建议租户于月底搬走，其中2名租户已确认搬迁，另一名租户仍未决定。

广告

为此，他希望事件能“大事化小，小事化无”，促请相关人士高抬贵手，别再骚扰和破坏他们的形象与声誉。

“我们不年轻了，受不了这些刺激和打击，希望对方别再打扰我们。”

余保凭：别再骚扰老夫妻

余保凭促请泼红漆者别再骚扰庄评发夫妻，因为对方的行为除了害业者必须自费请人清理红漆和重新粉刷，也破坏两老的形象。

“相关人士应该直接找事主，不该破坏第三者的产业。我们已经报警，也会全力配合警方调查。”

他强调，庄评发夫妻已上了年纪，只想要宁静的生活，盼相关人士在进行任何行动前能三思而后行。