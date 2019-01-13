伊瓜英去意已决‧曝将转投切尔西 阿根廷射脚伊瓜英出自阿根廷甲组联赛豪门河床，职业生涯曾效力皇家马德里丶拿波利丶祖云杜斯和AC米兰多家豪门。

（热那亚13日综合电）AC米兰主帅加图索透露，米兰射脚伊瓜英去意已决，据传他将转投现由恩师萨里执教的英超豪门切尔西。

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阿根廷射脚伊瓜英出自阿根廷甲组联赛豪门河床，职业生涯曾效力皇家马德里丶拿波利丶祖云杜斯和AC米兰多家豪门，于2018年8月以1800万欧元租借费从祖云杜斯加盟AC米兰，这赛季共出战21场比赛，攻入8进球3助攻。

“现在他（伊瓜英）还是米兰球员，但我不知道转会何时会发生，我们很坦诚，我想要他保持这个工作态度。”意大利杯赛16强米兰客场以2比0战胜桑普多利亚的比赛后，加图索向媒体透露，“我已经和伊瓜英谈过很多次，但很难给他太多建议，我不知道他为甚么不开心，因为我每天都可以看到他。”

据传切尔西对伊瓜英兴致勃勃，除了蓝狮现任主帅萨里与前者曾于拿波利共事，当时伊瓜英于2015/16赛季踢进36球的生涯巅峰战绩，并夺得意甲金靴，切尔西现今也正面临著锋线破门能力不足的问题。吉鲁为辅助型射脚，进球数自然不多，而备受期待的莫拉塔如今似乎已泯然众人，因此蓝狮急需一名能提供进球火力的射脚，以力保欧冠区席次及微弱的英超争冠希望。