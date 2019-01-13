秋芸芊·我们的回忆 你似乎看懂我的心意，微微恳切地一笑。只是你的笑容太短暂。

“你还记得这个地方吗？”

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“当然记得。”

“可是，他却不在了。”

话毕，我俩的心情顿时冻到冰点，只因这些年来，我们仨都是形影不离的一组。对于他的离去，我俩久久都无法适从。

尽管如此，我是个男生，仍要伪装起那股屹立不倒的勇气，先把手搭在你的肩上，为的是要给你多些信心与安慰。再来就是开口给你承诺：未来的日子，你肯定不会孤单，因为仍有我会陪你继续走下去。

你似乎看懂我的心意，微微恳切地一笑。

只是你的笑容太短暂。

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一阵海风不间断带来凄凉的寒意、翻滚无力的浪花就像贲军之将，垂头丧气、耳边回响着大海的哀嚎声，就像战火里咆哮、呐喊、女人要命的哭声、孩子的叫喊求救……。

在我们的记忆里，大海不该是这个模样。

那时候，大海的气势多么磅礴：水是蓝的，天也是蓝的，水天相接的地方重合成一条线。我们仨常常会光着脚丫子，卷起裤管，猫着腰，在沙滩上寻找着贝壳的足迹，可却半天也不见贝壳。但我们仨却依然会很喜乐……他最喜欢让我坐在他的肩膀上，再一起踏入海去欣赏水中三五成群的鱼儿，鱼儿在欢乐的畅游，天空中有三五只海鸥在自由的翱翔……当我们看得太过入神时，闲着的你就会把海水弹起重重的浪花来把我们泼醒。

有时候周末，他会带我们去放风筝，风筝只有他的指挥必才会再展雄风，飞得更加高和更加远。

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就好像我俩已经习惯了他带来的欢乐，他编织的幸福。

每当我做错事、撒谎被揭穿，他总语重心长地对我说：“我打你是迫不得已。你不应该说谎话，不诚实的行为是不会被他人相信和尊敬。”他的一番话，使我茅塞顿开。

他是一名补习老师。每天一大早便出门去工作，然后却在夜深后才会回到家。他说尽业就要乐业：学生要用爱心去教导，学生的功课也要用全心去批改。偶尔遇到几个会在鸡蛋里挑骨头的家长，向院长投诉他不懂得教书但他却总是欣然接受。他说要感谢那些不认同自己的人，因为这样才会在错误中学习。

从那黑边眼镜中透出的目光，无时无刻都是那么炯炯有神，那么和善。他的言语总是那么深刻，那么奇妙，引导我。

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斯刻，晚霞渐渐隐去，天边只残留一圈金光，大地有如蒙上一层灰色的纱幔。

“海风越来越冷了，我们回家吧！”

“不，我还想多留一会儿。”

你那么爱他，我绝对能感觉到你的心情。

我把外套给你披上，你说不冷又还给了我。

自从他死后，我知道你的天塌了。你有你说不出的无奈，但你却做出一副无所谓的样子，你越是这样我越是难受。

此刻，你突然开口缅怀起他向你求婚的情景。你说他很懂得浪漫，费尽心思地把沙滩布置了一番，就只为着博得红颜一笑，赢得美人归。

岂知天不作美，下起了滂沱大雨。落汤鸡的你们跑进了一个小亭子里去避雨，接着，他便用手拨走停留在你发丝上的雨珠……你的语音间都在洋溢着幸福的气息。我很感谢那场大雨下的恰巧，绝对是老天爷安排你俩的姻缘。至于我的出现，也就是你俩爱情的最佳结晶品。

“爸爸，你放心，我已经长大，我会帮你好好照顾妈妈的。”

那天接到来电，我便赶去医院，他吐血后昏迷。昏迷醒来，几乎就是面临死亡。于是，他主动跟医生说昏迷后，就不要再治疗，他想把医药费省下给我俩当作未来的生活费用，所有的亲友听了都心碎。

那天晚上，医生通知我们要有心理准备。他望着在场的大家，用尽最后的一口气交待说要代他好好照顾我俩。

我嚎啕大哭起来，因为我有一个那么爱我们的爸爸。

