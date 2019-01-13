保龄球总会节省开支‧拉菲克错过美职业赛

大马保龄球总会由于需要开源节流，没有派球员去美国训练和比赛，让拉菲克错失今年初打美国职业赛的机会。

（八打灵再也13日讯)大马保龄球名将拉菲克由于大马保龄球总会开源节流，今年初欲在美国职业赛争夺冠军的梦想，暂时无法实现，无奈展延。

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大马保龄球总会由于经费问题，取消了到美国参加比赛和训练的计划。不过，这对近况不俗21岁的拉菲克而言，非常可惜与无奈，因为他在去年初次到美国打职业赛就取得不俗的成绩。

拉菲克表示，由于大马保龄球总会预算限制的问题，他只好接受这项现实。

拉菲克在去年初次亮相美国职业赛时，两次打进前三名，成为去年最佳新秀的候选人之一。

在美国之行被取消之后，拉菲克目前只好耐心等待大马保龄球总会的2019年参赛计划。

拉菲克近期闲得很

拉菲克表示，自从去年12月从香港回来之后，他就闲得很，迫不及待要再次出去打比赛。他说，他已做好准备，随时可出国参赛为国争光。

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去年是拉菲克成功的一年，他除了在香港世界男子保龄球锦标赛夺冠，也在印尼亚运会中夺得金牌。

大马保龄球总会秘书卓康耀表示，大马保龄球总会由于今年的财务比较吃紧，所以决定取消去美国训练和比赛的计划。

他说，他们已向国家体理会提呈参加接下来三站欧洲比赛的计划，包括3月16日至24日于慕尼黑举行的的欧洲挑战赛、7月6日至14日圣马力诺公开赛和7月13日至21日举行的Track Dream-Bowl Palace公开赛。

大马保龄球队今年主要的国际赛将是8月22日至30日于拉斯维加斯举行的世界女子保龄球锦标赛、10月20日至30日于科威特举行的亚洲保龄球锦标赛和11月30日至12月10日举行的菲律宾东运会。