张敬轩独抗星梦得5.5个奖·菊梓乔《劲歌》封后 香港乐坛年度最后一张成绩表《2018年度劲歌金曲颁奖典礼》12日晚颁发，46个奖中，“自己人”星梦歌手占24个，菊梓乔（Hana）入行短短2年多，越级勇夺“最受欢迎女歌星”，首封歌后，更以6奖击败同门“死敌”吴若希成为大赢家。张敬轩一人力抗星梦垄断局面，获得5.5个奖，同样大丰收。

（图：香港明报）

（香港13日讯）香港乐坛年度最后一张成绩表《2018年度劲歌金曲颁奖典礼》12日晚颁发，46个奖中，“自己人”星梦歌手占24个，菊梓乔（Hana）入行短短2年多，越级勇夺“最受欢迎女歌星”，首封歌后，更以6奖击败同门“死敌”吴若希成为大赢家。张敬轩一人力抗星梦垄断局面，获得5.5个奖，同样大丰收。

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当菊梓乔夺得“最受欢迎女歌星”奖时，吴若希大方送抱，她得奖时情绪激动得眼湿湿，她说：“谢谢TVB，让我唱第一首剧集歌而广为人认识，留意到我菊梓乔这个人，随后一首接一首，好好听、好感动，我没想过得奖，平常心，可以做歌手唱歌已经是我梦想，一切来得太幸福！”而两大视后田蕊妮和胡定欣亦分别获颁“杰出表现奖”和“金曲奖”，星梦合共获得24奖，占总数的一半有多，不难令人感觉是“星梦颁奖礼”。

左起：胡鸿钧、吴若希、菊梓乔、张敬轩和周柏豪在昨晚颁奖礼，获得不少奖项。（图：香港明报）

菊梓乔和张敬轩分别获得6奖和5.5奖，成全晚大赢家。（图：香港明报）

胡定欣获颁“金曲奖”。（图：香港明报）

田蕊妮亦获颁“杰出表现奖”。（图：香港明报）

张敬轩共夺15.5个奖大丰收

张敬轩抗衡星梦垄断的局面，狂扫5.5个奖，包括3首金曲、跟容祖儿合得“最佳广告歌曲金奖”、“最受欢迎男歌星”和“劲歌金曲金奖”，加上早前3个颁奖礼的10个奖项，他个人得到15.5个大奖，绝对是奖项大丰收的一年。