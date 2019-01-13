枪手近12年客场首负西罕‧科斯切尔尼痛批锋线队友

科斯切尔尼说，“我们有过不少机会，最终却未能建功，若不能入球，根本不能取胜。我们要更果断，若你给予对手机会就要付出代价。”

科斯切尔尼说，“我们有过不少机会，最终却未能建功，若不能入球，根本不能取胜。我们要更果断，若你给予对手机会就要付出代价。”

阿申纳在今季英超已输掉第4场客场，主帅伊梅利坦言失望。（图：法新社）

（伦敦13日综合电）作客“伦敦碗”0比1不敌西罕，阿申纳12年来首次在客场输给铁锤帮，后防老大哥科斯切尔尼赛后批锋线队友表现欠佳。

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“我们在前场要表现得更冷静。下半场，我们没停下来，但早早就失守。”科斯切尔尼说，“我们有过不少机会，最终却未能建功，若不能入球，根本不能取胜。我们要更果断，若你给予对手机会就要付出代价。”

阿申纳近5个英超客场竟然都未尝胜绩，伊梅利似乎开始陷入上赛季困扰温格的最大魔咒。

温格执教的最后一季，阿申纳最终只排名英超第6，未能如愿拿到欧冠资格，其中最主要的原因就是客场战绩不佳。当时19个联赛客场，枪手竟然输了11场、只赢了4场，拿到区区16个积分，这样的成绩仅列第11位，甚至还不如伯恩茅斯、水晶宫和南安普敦；得失球方面，阿申纳进20球、失31球，净胜球竟然达到-11！

伊梅利坦言情况堪忧

阿申纳在今季英超已输掉第4场客场，伊梅利坦言失望：“情况令人担心，我们需要在主客场都有竞争力。不过，我们有好球员，要继续努力去建立信心，我很满意现有球员。0比1是很差的赛果，但我们继续走自己的路。”

好消息是，阿申纳即将迎来连续3个主场，但前两个对手分别是切尔西与曼联，而下一个客场他们要挑战卫冕冠军曼市，前路唯艰的枪手能否用胜利迅速走出失利阴影？

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下一场面对强敌切尔西，科斯切尔尼表示：“我们在主场出战争逐前4的对手，知道应该如何做。我们需要为这场重要的德比战好好准备一周。”