新一代不会用拨盘电话 片段之初，长辈给他们一个电话号码，要求他们在4分钟限时内打出电话。两人刚开始尝试按拨盘上的数字洞，可是电话毫无反应，他们也毫无头绪，花了差不多一分钟才发觉应该要用手指转动拨盘，但是大多没能拨出整整一圈去打出一个数字。在接近一分半钟后，一名成年人提醒他们正确地输入了“0”字这号码，其他数字也都输入失败。

（图：互联网）

（华盛顿13日讯）现今是触控电话年代，年轻一代未必接触过拨盘电话。

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网上流传一条有趣片段，美国两位17岁少年接受挑战，要在4分钟内用拨盘电话打出一通电话，可惜他们最终挑战失败。

片段由巴姆斯特德上载，片中两名主角是他的外甥凯尔和儿子杰克，他们都没有用过这种旧式拨盘电话。

片段之初，长辈给他们一个电话号码，要求他们在4分钟限时内打出电话。两人刚开始尝试按拨盘上的数字洞，可是电话毫无反应，他们也毫无头绪，花了差不多一分钟才发觉应该要用手指转动拨盘，但是大多没能拨出整整一圈去打出一个数字。在接近一分半钟后，一名成年人提醒他们正确地输入了“0”字这号码，其他数字也都输入失败。

他们不知要拿起听筒打电话，拿起了听筒后又将它放回去。超过2分半钟后，其中一名少年发问：“等一等，我们是否要拿起听筒然后打电话？”

有人建议他们把听筒放到耳边聆听。时间慢慢过去，最后35秒时，少年问：“但是，这些洞有甚么用呢？”

一位成年人回应：“这是个很棒的问题。”然后他似乎掌握了窍门，尝试逐个数字“拨轮”，可惜时间不够，而没能完成。