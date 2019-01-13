英超‧阿扎尔本季首位传射上双‧蓝狮噬咬喜鹊4轮不败

切尔西在本轮联赛是凭藉佩德罗和威廉破门取胜，从上轮0比0闷和南安普敦的比赛中反弹。

切尔西在本轮联赛是凭藉佩德罗和威廉破门取胜，从上轮0比0闷和南安普敦的比赛中反弹。

阿扎尔（左）在本轮联赛助攻威廉破门后，以10球10助攻成为本赛季英超首位进球和助攻达到两位数的球员。（图：法新社）

（伦敦13日综合电）“蓝狮”切尔西在本轮联赛主场以2比1击败“喜鹊”纽卡索，近4轮联赛以3胜1平保持不败，而该队的进攻核心阿扎尔在此役送出一传，因此成为本赛季英超首位传射数上双的球员。

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切尔西在本轮联赛是凭藉佩德罗和威廉破门取胜，从上轮0比0闷和南安普敦的比赛中反弹。此役后，切尔西积47分继续排在第4，领先第5名的同城死敌阿申纳6分。

佩德罗在此役表现极为亮眼，他在第9分钟就助切尔西打破僵局，全场跑动非常积极，两个边路都能看到他的身影。在近4轮联赛，佩德罗打入了两球，本赛季上阵18次打入7球。

威廉否认将加盟巴塞

而威廉打破长达两个半月的联赛球荒，他上次在联赛破门得追溯至去年10月28日客场对垒伯恩利。有传闻威廉在冬季转会时将加盟西甲巴塞罗那，但威廉在赛后受访时否认，他表示自己的未来在切尔西。

威廉得以进球，是源于阿扎尔送出妙传，后者在此役后成为本赛季英超首位进球和助攻都达到两位数的球员，他上阵21次贡献10球10助攻。而切尔西上一次有球员进球和助攻上双，是7年前的马塔。

放眼欧洲五大联赛，阿扎尔是本赛季第二位进球和助攻上双的球员，首位是效力巴塞罗那的阿根廷球王梅西，后者目前上阵16次贡献16球10助攻。

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除了是英超首位进球和助攻上双的球员，阿扎尔在联赛多项数据也位列榜首，他60次成功过人、创造58次机会、66次被侵犯和8次拿到全场最佳皆为英超最高。

阿扎尔在本赛季迎来大爆发，得益于主帅萨里的知人善任，他在执教意甲拿波利时曾把小个子边锋默滕斯改造成中锋，后者如鱼得水，拿出傲人发挥。而在如今执教切尔西，萨里又将此前身为边锋和进攻中场的阿扎尔的位置前移，比利时天王的进攻潜力也因此得到充分释放。