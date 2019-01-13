少女学电影剧情蒙眼驾车闯祸 美国犹他州一名少女，模仿网飞（Netflix）去年底推出的电影《蒙上你的眼》（Bird Box）剧情，蒙着眼睛在市中心驾车，结果与另一辆车相撞，造成3人受伤。

17岁少女模仿影响情节蒙眼开车，结果撞上另一辆子。所幸与她同行的另一名沙男和另一辆车司机伤势并不严重。（图：互联网）

（美国‧犹他13日讯）美国犹他州一名少女，模仿网飞（Netflix）去年底推出的电影《蒙上你的眼》（Bird Box）剧情，蒙着眼睛在市中心驾车，结果与另一辆车相撞，造成3人受伤。

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这名17岁少女在莱顿市中心用帽遮盖双眼驾车，结果撞上另一辆车子，与她同车的一名16岁少年和另一辆车的司机都受伤，所幸伤势不重。警方将控告她大意驾驶。

犹他州警方事后罕有地劝喻居民不要蒙眼驾车，警官莱曼表示，这种危险行为不但危害自己，也危及道路上其他人，绝不能原谅。

《蒙上你的眼》讲述地球受到某种神秘力量侵袭，如果不蒙上眼睛，神秘力量会驱使人自杀。主角带著2名幸存小孩蒙眼逃生，包括漂过激流和穿过树林，最终抵达安全场所。网飞声称影片上架首周录得4500万收看人次，创下这个平台首周最多人观赏电影的纪录。