曾跟宋熙年发展7年地下情·陈智燊自爆求婚过程 昔日TVB小生陈智燊（Jason）日前接受商台《1圈圈星光背后》梁泰来访问，Jason在节目内剖白去年离开无线原因，以及大谈与太太宋熙年邂逅经过，及令人羡慕又惊喜的求婚过程。

（图：脸书）

（香港13日讯）昔日TVB小生陈智燊（Jason）日前接受商台《1圈圈星光背后》梁泰来访问，Jason在节目内剖白去年离开无线原因，以及大谈与太太宋熙年邂逅经过，以及令人羡慕又惊喜的求婚过程。

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升格为人父的陈智燊，在2014年公开承认与华姐冠军宋熙年拍拖，他表示两人由2007年去到恋情公开前，地下情维持了足足七年，Jason指这是因为参考前辈的做法，选择了低调，为求不影响事业：“不可以签手、不可以谈话，大家要扮普通朋友，也不算辛苦，只是经常有很多无聊的‘戏’要演：例如在公司一起开会，或跟同事们吃饭，就会故意坐开一点，扮陌生打招呼。”

到2014年公开恋情，除了做回自己感到大方外，也认定对方为人生伴侣：“其实拍拖的时候是认真的，不是玩玩下，去到公开的时候，已经开始会谈关于将来的事，或下一步做什么，大家都真的（觉得）是（对方）的了。”

（图：脸书）

（图：脸书）

提到向宋熙年求婚过程，Jason透露当时向剧组请假后，秘密追随宋熙年回澳洲，进行惊喜求婚计划，并于一日之内来回：“拍剧是很难请假的，但监制得悉我求婚，特别容许我请假一天。那天Sarah做完《东张西望》后，坐夜机回澳洲，庆祝她父亲六十大寿，我假装拍剧一早出门在街游荡，待Sarah出门，就回家拿行李出发机场了。”

陈智燊指二人婚前已于澳洲联名买了一间物业，他预计宋熙年回澳洲后，会先到该物业看看，故此比宋熙年先到一步，怎料预计有点误差：“那时候我预计她到家的时候，会经过中庭，我就可以在那里给她惊喜向她求婚，怎料等了一段时间觉得不妥，原来她已经驶了车去停车场，然后直接上了楼，我听到声音的时候，她已经在楼上了，在想‘该怎样求婚？’时，她和妹妹就冲了下来，但她都有感动，哈哈。”

去年刚成为新手爸爸的Jason，坦言太太宋熙年曾担心他离开TVB，但最终都支持丈夫的选择，Jason更憧憬有机会与老婆生三个小朋友：“我想个家庭热闹一点，始终我自己是四兄弟，成长环境就是这样打架、吵架、争东西，几开心的，如果可以给我儿子这样的环境，我觉得都会很幸福的。”Jason更在节目表示，2016年迎娶宋熙年，已是他的人生大奖。（香港明报）