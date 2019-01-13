八哥“大闹”商务舱‧新航空少乘客忙捉鸟 从狮城飞往伦敦的新航客机，起飞12小时后，商务舱内竟冒出一只八哥，机组人员和乘客协力捉鸟。

（新加坡13日讯）从狮城飞往伦敦的新航客机，起飞12小时后，商务舱内竟冒出一只八哥，机组人员和乘客协力捉鸟。

广告

《新明日报》报道，昨天有视频在网上流传，画面显示一只形似八哥的黑鸟竟出现在机舱内。

据了解，视频相信是一名机上乘客所拍摄。

根据视频画面，八哥停在一名洋乘客的座位后方，一名空少尝试伸手捕捉，但却扑空，八哥则迅速飞走。

记者联系上新航，发言人证实事件发生在本月7日，是在从新加坡飞往英国伦敦的SQ322的新航班机上。

发言人也说，小鸟最先出现在商务舱内，当时客机已飞行约12小时。在其他乘客的协助下，机组人员成功抓到小鸟。

发言人表示，客机抵达目的地后，他们将小鸟交给当地负责动物隔离的有关当局。

广告

有男网友留言表示，鸟或许是飞机停放在停机坪或机库进行维修时飞进去的。有网友则调侃表示，就连小鸟也会选择乘坐新航与商务舱。

“自然远足协会”（Nature Trekkers）创办人李进忠（55岁）告诉记者，从视频上看，闯入机舱的相信是八哥或欧洲椋鸟（Starling）。