英超‧红军终止连败颓势‧萨拉赫点杀海鸥

在中卫缺兵少将下，此役利物浦继续由法比尼奥客串中卫，与上演红军生涯第50战的范迪克搭档，另外首发登场的马内也迎来代表利物浦100战里程碑。

在中卫缺兵少将下，此役利物浦继续由法比尼奥客串中卫，与上演红军生涯第50战的范迪克搭档，另外首发登场的马内也迎来代表利物浦100战里程碑。

萨拉赫在对阵布赖顿的比赛中以点球攻进全场唯一进球，助队拿下2019年首胜，并在射脚榜上与奥巴梅扬并列首位。（图：美联社）

（布赖顿13日综合电）英超第22轮周六领头羊利物浦作客挑战布赖顿，最终凭藉点球破门，红军以1比0拿下2019年首胜，并中止各项赛事2连败，“海鸥”苦吞各项赛事对阵7连败，同时也是近5场各项赛事首败。

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在中卫缺兵少将下，此役利物浦继续由法比尼奥客串中卫，与上演红军生涯第50战的范迪克搭档，另外首发登场的马内也迎来代表利物浦100战里程碑。

全场唯一进球发生于下半场第50分钟，格罗斯禁区内从后踢倒萨拉赫，主裁判判处点球，萨拉赫主罚抽射破网，踢进这赛季英超第14球，在射脚榜上与阿申纳射脚奥巴梅杨并驾齐驱。

虽然全场掌控7成控球率，并传出多达753次传球，但利物浦在进攻上并不非常积极，并屡屡错失良机，仅射门10次射正3次。不过，“3缺1”的红军后防线仍保持稳健，令布赖顿全场射门7次无一射正，并收下主帅克洛普时代在英超的第50场零封，其中21场都是在范迪克加盟后夺得。红军在英超22轮比赛后只失10球，赛史仅次于2004/05赛季失8球的切尔西。

克洛普：赢下比赛就好

“我们不再幼稚了，虽然可以踢得更好，但我已很满意，因为目标是赢下比赛。”对于利物浦此役赢得不如往日漂亮，克洛普指出，“我喜欢球队的演出，没有好得像歌剧一样，但仍然是一首好歌。”

他表示，“这轮很难踢，面对一支有组织的好球队，你要多点创意。我们表现得很成熟，这是我们今季的新技术。”

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利物浦现以18胜3和1负积57分，为英格兰顶级联赛历史上22轮后的前5战绩，赛史最佳为上赛季同期得62分的曼市。星期日出战的卫冕冠军蓝月亮现暂以7分之差落后红军居第2名。