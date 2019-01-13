英超‧近两仗狂轰16球火力正猛‧曼市追击榜首唯打狼

身为卫冕冠军的曼市在去年12月份意外输了两场联赛，排名一度从榜首跌至第3名。

身为卫冕冠军的曼市在去年12月份意外输了两场联赛，排名一度从榜首跌至第3名。

热苏斯在过去两仗打入5球，状态火爆，因此若阿奎罗在本轮联赛继续缺阵，那他将获得首发的机会。（图：法新社）

（伦敦13日综合电）在率先开赛的领头羊“红军”利物浦在本轮联赛赢球的情况下，稍迟两天开赛的老二“蓝月亮”曼市要缩短他们与榜首的差距就只有赢球，因此他们将尽力主场战胜“狼队”沃尔弗罕普敦。

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身为卫冕冠军的曼市在去年12月份意外输了两场联赛，排名一度从榜首跌至第3名。但是，他们在新一年的首战主场以2比1击败利物浦，将双方的差距缩短至4分，重新看到争冠的希望。而在接下来两场对阵弱旅的国内杯赛，曼市毫不手软，先后以7比0和9比0的大比分取胜，显示他们已经重整旗鼓。

而如今在率先开赛的利物浦取胜后，少赛一场的曼市落后红军7分，而为了继续追击榜首，他们本轮必须全取3分。

但是，对垒狼队要取胜可不容易，毕竟在本赛季联赛的首回合交锋，狼队在主场以1比1战平曼市，接下来他们还在英联赛杯第四圈将蓝月亮逼入点球大战。

狼队不惧前列强队

而且，狼队在刚结束的英足总杯第三圈以2比1击败利物浦，目前士气正盛，加上他们在本赛季联赛对垒前6名球队只输给了利物浦，但却战胜了切尔西和托登罕热刺，且还战平阿申纳、曼联和曼市。

因此，曼市本轮对垒狼队绝对是一场硬仗，而为了实现卫冕的目标，他们不容有失，必须打起十二分精神应战。

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虽然曼市最近基本上3天一赛，但该队连续在主场出击并且近两场杯赛都做出大幅度轮换，主力球员的体能没有太大的影响。而伊蒂哈德球场素有魔鬼主场之称，曼市在本赛季迄今11轮主场联赛赢了10场，当中场均打入3.36球，火爆的攻击力令其余球队闻风丧胆。

狼队虽然战强队的能力不俗，但他们后防的表现一般，近14仗只有一场零封对手，此番面对火力强劲的曼市，防线遭遇严峻的考验。

阿奎罗孔帕尼有望上阵

曼市主帅瓜迪奥拉在赛前透露，此前受伤的锋霸阿奎罗已恢复训练，队长孔帕尼的伤势也有好转，他们有可能在本轮联赛上阵，但门将布拉沃和后卫门迪则将继续养伤。

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不过，就算阿奎罗最终未能出战，曼市还有近期状态火爆的热苏斯，他在周中的英联赛杯半决赛首回合对垒英甲球队伯顿时上演大四喜，此外在之前的英足总杯第三圈对垒英冠球队罗瑟勒姆也打入一球。