法甲‧大巴黎走出杯赛失落‧3球挫亚眠迅速回勇

圣杰门于第57分钟获得点球，迪马利亚禁区内的射门打在布兰的手臂上，卡瓦尼主罚命中。

圣杰门于第57分钟获得点球，迪马利亚禁区内的射门打在布兰的手臂上，卡瓦尼主罚命中。

（巴黎13日综合电）周中在法国联赛杯意外出局的巴黎圣杰门回到法甲赛场及时止住了下滑势头，在少赛两场的情况下依旧领先位居次席的里尔13分。

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圣杰门在法甲第20轮比赛中作客以3比0击败保级球队亚眠。圣杰门于第57分钟获得点球，迪马利亚禁区内的射门打在布兰的手臂上，卡瓦尼主罚命中。第66分钟，亚眠球员阿德农因对姆巴佩犯规吃到第二张黄卡被罚下场，人数处于劣势的亚眠此后很难再抵挡住对手的攻势。

4分钟后，姆巴佩接卡瓦尼的助攻推射攻入个人本赛季第14个联赛进球。第79分钟，德拉克斯勒突破防守后回传，马奎因霍斯顺势扫射破门，终结了比赛悬念。

周中将圣杰门淘汰出局的甘冈在主场0比1输给圣埃丁，继续在积分榜上垫底，总共只拿到11个积分的甘冈只能继续扮演“副班长”角色。圣埃丁获胜后升至第4，与身前的里昂同分。

另一场比赛，尼斯依靠圣马克西曼第16分钟的点球在主场以1比0小胜波尔多。