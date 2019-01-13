意大利杯‧半主力出击仍擒博洛尼亚‧祖云进击8强林

祖云杜斯周六于意大利杯16强客战博洛尼亚，最终以2比0打败主队取得2019年开门红，并抢获8强门票。

祖云杜斯周六于意大利杯16强客战博洛尼亚，最终以2比0打败主队取得2019年开门红，并抢获8强门票。

小将基恩在意大利杯16强对阵博洛尼亚的比赛中踢进锁定胜局的1球，时隔2年踢进代表祖云的第2球，图为基恩进球后以逗趣手舞庆祝。（图：美联社）

（博洛尼亚13日综合电）祖云杜斯周六于意大利杯16强客战博洛尼亚，最终以2比0打败主队取得2019年开门红，并抢获8强门票。

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考量下周三于意大利超级杯与AC米兰的对决，此役祖云主帅阿勒格里让包括“C罗”罗那多在内的多名主将坐在替补席上，以半主力阵容出击意大利杯，外租多年的25岁边卫斯皮纳佐拉迎来祖云成年队首秀，而主力射脚曼朱基奇与中卫鲁加尼则伤缺。

最终，祖云凭藉着贝纳德斯基和基恩分别于上下半场开端各入1球，最终客场战胜博洛尼亚，与主队对阵15场不败。在防线全场让博洛尼亚射门6次无一射正下，祖云在意大利杯已连续7战653分钟不曾失球，同时近4年首战皆成功零封对手。

此役坐镇前腰的贝纳德斯基表现出色，先是于上半场第9分钟把握博洛尼亚门将达科斯塔与自家后卫相撞的低级失误，为祖云首开纪录，继而在下半场第49分钟于禁区前直传，策动了锁定胜局的1球，助小将基恩时隔2年踢进代表祖云的第2球。在曼朱基奇可能伤缺1个月下，此前鲜有出场机会的基恩或将迎来证明自己能力的良机。

AC米兰激战120分钟获胜

另一边厢，AC米兰作客与桑普多利亚激战120分钟，最终客队凭藉替补出阵的新星库特罗内于加时赛连进2球，以2比0击败桑普多利亚，艰辛闯入8强，米兰新援帕奎塔首发登场上演首秀。

AC米兰主帅加图索赛后指出：“总有一些比赛踢得很艰难，但库特罗内和孔蒂替补登场后改变了比赛，我喜欢我们的防守跑位，以及球员们之间互相帮助，并拿出了积极的表现。”

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而拉兹奥主场迎战意丙球队诺瓦拉，主队在上半场便攻入4球，射脚伊莫比勒梅开2度，并送出1次助攻，但罚失点球，路易斯．阿尔贝托和米林科维奇各入1球。最终在诺瓦拉下半场第49分钟点球破门，挽回颜面下，拉兹奥以4比1获胜挺进8强。