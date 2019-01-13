残亚脚车赛已踩出7金‧伊克巴：大马是亚洲最强 大马在本届残障亚洲场地脚车锦标赛的第4日中再夺4金，本届赛会一共已夺得7金。

（雅加达13日综合电）大马在本届残障亚洲场地脚车锦标赛的第4日中再夺4金，本届赛会一共已夺得7金。

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祖哈伊利在昨日砍下双金，他先在混合冲刺团体赛搭档莫哈末尤索夫和阿迪拉米以创造新亚洲纪录的53.705秒摘金，之后他又在男子（C4-C5）1公里计时赛以1分08.498秒收获另一枚金牌。

在前几日已夺得女子（B）冲刺赛和女子（B）3公里个人追逐赛金牌的诺阿兹丽雅在昨日继续发威，与领导骑员努鲁在女子（B）1公里计时赛以1分16.178秒摘金，拿下其在本届赛会的第3枚金牌。

而昨日还有一金是由阿菲克搭档领骑员凯里尔在男子（B）1公里计时赛以1分04.359秒夺得，这是阿菲克在本届赛会的第二金，他此前还赢得男子（B）冲刺赛金牌。

大马残障脚车队助教莫哈末伊克巴在总结国家队的表现时骄傲表示，我国是亚洲最强的国家。

他说：“队伍的表现很好，但他们接下来绝对不能松懈，毕竟我们的目标是至少在男女级别皆拿下一席奥运资格。在亚洲排名前6的男选手将获得奥运资格，而女选手的竞争比较激烈，因只有前3才能获得奥运资格。