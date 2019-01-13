亚洲杯‧阿联酋提前一轮出线‧中东三强携手闯16强

（阿布扎比13日综合电）沙地阿拉伯、伊朗和伊拉克在本届亚洲杯足球赛的第二轮小组赛取胜后，皆成功提前一轮晋级16强；而由于D组的也门和越南两仗全败、加上C组的吉尔吉斯和菲律宾在此前也两仗全败，因此东道主阿联酋也得以提前一轮出线。

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在周六的三场比赛，D组的亚洲一哥伊朗凭藉效力俄超卡山鲁宾的24岁前锋萨尔达尔独中双元，以2比0战胜越南；同组的伊拉克则在三名年轻球员莫哈纳德、巴斯哈尔和阿拉阿巴斯破门下，以3比0大胜也门。

而在E组的沙地阿拉伯则凭藉法哈德和侯赛因破门，以2比0战胜黎巴嫩。

双伊末轮争D组盟主

在这样的情况下，伊朗、伊拉克和沙地皆同样以2仗全胜的战绩提前出线，而排在D组榜首的伊朗和第2名的伊拉克将在末轮小组赛展开对决争夺正盟，沙地则寄望稍迟一天开赛的2020年世界杯东道主卡塔尔不敌朝鲜，那样他们就能提前锁定正盟。

若卡塔尔成功战胜朝鲜，那也将以2仗全胜提前出现，并且将在末轮小组赛与沙地展开对决争夺正盟。

原本，A组在结束第二轮小组赛后的出线形势扑朔迷离，但如今随著也门和越南与C组的吉尔吉斯和菲律宾同样两仗全败，阿联酋松一口气提前出线。

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阿联酋在结束前两轮小组赛的争夺后积4分排在榜首，仅领先第2及3名的印度和泰国1分，而巴林1分垫底，四队都还有出线的机会。

已有6队获16强资格

根据本届亚洲杯在扩军后的规则，每个小组的前两名和四个最好成绩的第3名将晋级16强。由于吉尔吉斯、菲律宾、越南和也门两仗全败，因此C及D组的第3名最终积分不可能超过3分。这样一来，阿联酋得以提前获得出线资格，在末轮小组赛对垒泰国时减轻了不少压力。

截至目前，本届亚洲杯已有6支球队提前出线，分别是约旦、中国、韩国、伊朗、伊拉克和阿联酋。