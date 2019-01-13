双蔚顺莹奔向自由好开始‧双双勇夺新赛季首冠

2支闯入泰国羽球超级300赛决赛的大马自由人组合混双头号种子陈炳顺与吴柳莹和男双头号种子吴蔚昇与陈蔚强皆奏凯歌，成功夺下2019赛季首冠，并打响退出国家队后的国际赛首炮。

2支闯入泰国羽球超级300赛决赛的大马自由人组合混双头号种子陈炳顺与吴柳莹和男双头号种子吴蔚昇与陈蔚强皆奏凯歌，成功夺下2019赛季首冠，并打响退出国家队后的国际赛首炮。

陈炳顺与吴柳莹（左）成功登顶泰国赛，为转当自由人取得了好彩头。（BadmintonThaiToday.com照片）

（曼谷13日综合电）2支闯入泰国羽球超级300赛决赛的大马自由人组合混双头号种子陈炳顺与吴柳莹和男双头号种子吴蔚昇与陈蔚强皆奏凯歌，成功夺下2019赛季首冠，并打响退出国家队后的国际赛首炮。

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率先登场的“顺莹”组合以21比16、21比15打败东道主泰国2号种子德查波与萨希莉，成功卫冕赛会混双桂冠；而“双蔚组合”则以21比13、21比17打败台湾5号种子卢敬尧与杨博涵，时隔2年多首夺国际赛桂冠，其上一座国际赛冠军为2016年12月于迪拜赢下的世界羽联超级系列赛总决赛冠军。

首圈至夺冠不失一局

虽为这2支组合转当自由人后的国际赛首秀，但他们在夺冠之路上仍表现出色，从首圈至决赛皆以2局取胜，不曾失掉哪怕1局，当中“顺莹”组合决赛对手德查波与萨希莉更是世界排名前10组合，证明他们在失去国羽“庇护”后，仍能取得佳绩。

“顺莹”组合此役也取得与德查波与萨希莉对战4连胜，并保持不败，同时这也是他们首度在同一赛事取得2连冠。“双蔚”组合则拿下与卢敬尧与杨博涵首度对战的胜利。

在昨日的半决赛中，“顺莹”组合以21比16、21比15战胜香港8号种子邓俊文与吴芷柔，德查波与萨希莉则2局打败队友6号种子尼比蓬与莎薇特丽。而“双蔚”组合以21比12、21比10击退日本组合古贺辉与斋藤太一，卢敬尧与杨博涵则3局苦胜国羽男双组合吴世飞与诺伊祖汀。

林丹决赛战新加坡黑马

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中国男单头号种子兼5度世界冠军林丹稍后将迎战新加坡黑马骆建佑，将放眼夺下自2018年5月纽西兰羽球超级300赛后的首座国际赛冠军。

女单与女双的决赛则分别是东道主选手女单8号种子布莎南和女双普缇塔与萨希莉对印尼女单菲特丽雅妮与中国女双5号种子李汶妹与郑雨。