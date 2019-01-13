点评国羽小将泰国赛表现‧黄综翰盼小将自家门口发威

大马国家羽球队小将在刚刚结束的泰国大师赛交出不错的成绩单，大马羽总教练总监黄综翰逐一点评了他们的表现，在男单复赛与中国传奇林丹力拚3局后落败的詹俊为及晋级半决赛的男双诺伊祖汀与吴世飞获得点名称赞。

大马国家羽球队小将在刚刚结束的泰国大师赛交出不错的成绩单，大马羽总教练总监黄综翰逐一点评了他们的表现，在男单复赛与中国传奇林丹力拚3局后落败的詹俊为及晋级半决赛的男双诺伊祖汀与吴世飞获得点名称赞。

（吉隆坡13日讯）大马国家羽球队小将在刚刚结束的泰国大师赛交出不错的成绩单，大马羽总教练总监黄综翰逐一点评了他们的表现，在男单复赛与中国传奇林丹力拚3局后落败的詹俊为及晋级半决赛的男双诺伊祖汀与吴世飞获得点名称赞。而展望下周二开战的大马超级500赛，综翰期望小将们展现出他们的能力及不惧强敌的奋战精神。

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国羽球员在星期日一早提前到大马大师赛比赛场馆──亚通体育馆进行适应场地训练，教练总监黄综翰全程监督球员们的训练情况，也不时亲自给予球员指导，他在训练结束后受访，首先对于国羽小将在泰国赛的表现逐一进行总结。

诺伊祖汀世飞表现超出预期

他说：“从我的观察，我们有球员的表现超出我们的预期，例如诺伊祖汀与吴世飞成功击败排名比他们高的组合晋级半决赛，这是很让人鼓舞及好的开始，只是他们也有不少地方需要改进，接下来当他们与国羽男双主教练保鲁斯返马时，我会与教练更详细讨论他们的表现。”

耀新御宇有展现决心

“在8强输给刚离开国家队的师兄吴蔚昇与陈蔚强的王耀新与张御宇，则有积极与主动的心态，但他们面对强大的挑战时，却没有展现足够的抗压性。我会与保鲁斯讨论如何协助他们改进。”

詹俊为展现潜能

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“次圈出局的谢定峰与苏伟译则没有表现出他们应有的水平，我相信他们也很想要打出好的表现，我希望他们能尽快走出困境，专注接下来的大马大师赛。”

男单方面，综翰也表示詹俊为的表现相当出色：“俊为在国羽男单主教练米士本麾下练开始看到积极成果，他也开始加入队友李梓嘉的行列，大家都一起努力做出改变。他也也在比赛中第一局和次局开局各方面如战术应用等表现出色，让强大的对手林丹感受到压力，只是当对手给他施压时，他难以保持稳定。他必须对自己更有信心，相信自己的能力。”

至于梓嘉止步复赛，综翰并不认为他承受压力和对自己有高要求是坏事，只是他在面对繁忙的赛程时，必须学习克服困难，只是他还来不及和米士本讨论更多细节。

对于接下来马上掀战的大马大师赛，综翰希望国羽在缺少前世界一哥李宗伟、里约奥运会银牌得主吴蔚昇与陈蔚强、陈炳顺与吴柳莹的情况下，仍能勇于向世界级高手发出挑战，展现出他们的能力及不惧强敌的奋战精神。