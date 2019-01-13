失望泰羽赛未把握机会‧李梓嘉大马赛放眼抢佳绩

不过，在本土上演的大马大师赛转眼到来，梓嘉将重新振作，放眼在自家门口拿出好表现，而他首先得在入选赛连过两关晋级正赛。

不过，在本土上演的大马大师赛转眼到来，梓嘉将重新振作，放眼在自家门口拿出好表现，而他首先得在入选赛连过两关晋级正赛。

大马男单新星李梓嘉已在星期日到亚通体育馆进行适应场地训练，为下周二掀战的大马大师赛备战。

（吉隆坡13日讯）大马国家羽球队男单新星李梓嘉上周五在新年第一项事──泰国大师赛未能延续去年夺得一冠一亚的勇态，止步复赛，他赛后对自己末能把握领先机会感到失望。不过，在本土上演的大马大师赛转眼到来，梓嘉将重新振作，放眼在自家门口拿出好表现，而他首先得在入选赛连过两关晋级正赛。

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20岁的梓嘉在去年夺得台湾超级300赛冠军和韩国超级300赛亚军，让人看到了国羽男单未来的希望。不过，迎来新的一年，梓嘉在高手相对较少的泰国大师赛遗憾不敌法国老将利维德兹，无法创造再闯决赛的佳绩。

直言泰国赛失去专注力

对于自己在泰国赛的表现，在星期日一早来到大马大师赛比赛场馆──亚通体育馆进行适应场地训练的梓嘉表示：“我在复赛对阵利维德兹的次局比赛曾经大比分领先，但我却失去专注力，也犯下一些失误。这对我是很好的经验和教训。”

虽然利维德兹世界排名第30位，而梓嘉世界排名第42位，但其实梓嘉曾在2017年击败过对手一次，所以他对于最终未能两连胜对手感到有点失望：“如果我在次局大比分领先时能拿下来，打第3局的结果可能会不一样。”

“不过，接下来我不会想太多，就希望能尽全力在大马大师赛有好的表现。大马赛是超级500赛级别，从入选赛开始就不容易打，但我希望自己能保持专注，做好准备，迎接下一场比赛。我在入选赛首圈就会先战中国选手周泽奇，虽然我们不曾交手，但我已做好硬仗的准备。”

“我也希望自己能一直保持出色的状态，持续有稳定的表现，在参加更多比赛时能不断吸取宝贵的经验。”

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以国羽独苗姿态征战

在本次大马大师赛，共有3名大马男单上阵，但只有梓嘉在羽总麾下，他坦承自己确实因此有一定的压力，很希望自己能交出好成绩，他给自己定下晋级正赛的目标。他如能在入选赛首圈击败周泽奇，次圈的将与中国的赵俊鹏或泰国的西迪龚争夺正赛席位。

一旦梓嘉如愿报到正赛首圈，他将对阵另一入选赛选手，很可能再次迎战香港好手黄永棋，后者刚刚在泰国赛败在梓嘉手中。

在泰国大师赛之前，梓嘉也参与了多场紫盟羽球联赛，但繁忙的赛程并没有让他感到疲累，他反而认为多参赛可以让他从中加强精神意志。