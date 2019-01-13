递麦粉丝零反应·张韶涵女神发功 张韶涵虽然个子娇小，但拥有一双大眼睛，宛如洋娃娃般，被粉丝获封为女神。演唱会上，当张韶涵抛麦克风让粉丝接唱，粉丝却因见到女神瞬间失魂，理想中的全场大合唱瞬间慢半拍，让张韶涵装作不满，开玩笑道：“见到女神，不是应该更加要大声唱吗？”

演唱会以音乐旅程为背景，除了自己的新歌加经典，张韶涵也重新演绎曾在《歌手2018》诠释过的夯曲《情人流浪记》，令粉丝沉浸在她的音乐世界里。（图：星洲日报）

（云顶高原13日讯）张韶涵虽然个子娇小，但拥有一双大眼睛，宛如洋娃娃般，被粉丝获封为女神。演唱会上，当张韶涵抛麦克风让粉丝接唱，粉丝却因见到女神瞬间失魂，理想中的全场大合唱瞬间慢半拍，让张韶涵装作不满，开玩笑道：“见到女神，不是应该更加要大声唱吗？”

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张韶涵《旅程世界巡回演唱会》云顶站，第一首歌就以《呐喊》做开场，全场2小时的演出都是极具爆发力的歌曲，晒出其招牌式“个子小但嗓音大”的巨肺功力，让大家现场验证她的实力唱功。

《旅程世界巡回演唱会》从去年7月巡演至今已经来到第21站，从中国巡演至台北小巨蛋，都是大型体育馆，但来到云顶云星剧场，舞台相比其他国家场地较小，但与观众拥有更近距离，让她也不自觉开玩笑说：“虽然场地小而简单，但观众的互动更近距离，也让我知道你们是醒着的。”

虽然没有绚丽的大型舞台，但张韶涵整场2小时演出共换上7套衣服，造型百变，其中一套是短旗袍式的舞台衣服，她打趣叫粉丝不能用相机从低角度拍，并威胁粉丝：“如果给我在微博看到，角度不好看的，我会把你给找出来！”（图：星洲日报）

粉丝的热情应援，让张韶涵十分受落，不过当唱到《不痛》副歌部份，张韶涵把麦克风给台下观众接唱，却换来粉丝的零反应，让场面瞬间变得尴尬。唱毕，张韶涵高EQ反亏“质问”粉丝：“为什么我把麦克风给你们都没反应，还露出吓一跳的表情？”粉丝随之接话：“因为你是女神！”逗得张韶涵开心不已，但还是忍不住逗粉丝笑说：“见到女神，不是也应该更加要大声唱吗？”幸好后来，在《遗失的美好》、《隐形的翅膀》等K歌成功引来大合唱，终于挽回天后的面子。

全场高喊“加油”

张韶涵因参加《歌手2018》在中国翻红，演唱会当晚也来了不同国家及地区的粉丝捧场，当提到有广州的粉丝，张韶涵立以广东话向粉丝打招呼。当她欲下台跟粉丝互动时，立刻迎来大批粉丝蜂拥而至，让张韶涵被重重包围动弹不得，唯有返回台上，要粉丝守秩序注意安全，不要只顾着拍照，才2度下台与粉丝互动。

人气翻涨的张韶涵在经历过事业的高底潮，在演唱会上突然感慨地说：“曾经遇到难过的时候，但因为你们的温暖，让我重新振作起来。”全场粉丝高喊“加油！”让张韶涵感到十分感动及窝心。

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《欧若拉》、《寓言》、《隐形的翅膀》等经典歌曲，引起全场K歌大合唱。（图：星洲日报）

虽然没有绚丽的大型舞台，但张韶涵整场2小时演出共换上7套衣服，造型百变，其中一套是短旗袍式的舞台衣服，她打趣叫粉丝不能用相机从低角度拍，并威胁粉丝：“如果给我在微博看到，角度不好看的，我会把你给找出来！”（图：星洲日报）