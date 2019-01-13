过期疫苗再掀怒火‧数百父母上街抗议 江苏淮安市金湖县上周被揭向145名婴儿提供过期的糖丸（脊髓灰质炎疫苗）事件，当局问责17名官员，不过一波未平一波又起，更多类型和更早接种的疫苗都被发现过期或批号不明，官方解释是电脑资料未有更新。

（图：互联网）

（江苏13日讯）江苏淮安市金湖县上周被揭向145名婴儿提供过期的糖丸（脊髓灰质炎疫苗）事件，当局问责17名官员，不过一波未平一波又起，更多类型和更早接种的疫苗都被发现过期或批号不明，官方解释是电脑资料未有更新。

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数百家长上周五上街抗议，与警方发生冲突，县委书记张志勇遭到围殴，公安将事件定为“借机滋事，造谣蛊惑，扰乱公共秩序”而拘捕3人。

金湖一名从事医务工作的家长上周偶然揭发问题后，官方调查确认，从上月12日至本月7日，共有145名婴儿在黎城卫生院服用过期的俗称“小糖丸”的脊灰疫苗。当局声称事件因为“管理混乱、工作失职、监管失灵”，并立即将当地疾控中心领导班子及相关科室成员全部免职，然后立案调查5名卫生院和疾控中心相关人员。

当局已经问责主管的17名官员，包括副县长高昌萍和县卫计委主任陈化、副书记邱永馥、副主任杨志都受查，黎城卫生院院长汪泓和另13人则分别被立案调查和开除党籍、公职。