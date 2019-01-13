加拿大拟3年吸纳百万移民 加拿大在2017年共有28.6万人成为永久居民，更希望在2021年内将永久居民人数提升到至少100万人，移民、难民及公民部（IRCC）部长胡森表示，移民与他们的后代为加拿大做出巨大的贡献，并说：“我们的未来取决于如何欢迎与融合这些移民。”

（图：互联网）

（渥太华13日讯）加拿大在2017年共有28.6万人成为永久居民，更希望在2021年内将永久居民人数提升到至少100万人，移民、难民及公民部（IRCC）部长胡森表示，移民与他们的后代为加拿大做出巨大的贡献，并说：“我们的未来取决于如何欢迎与融合这些移民。”

广告

日前公布的加拿大《2018移民会议年度报告》，包含加拿大2019至2021年的移民计划，目标是在2019年接纳33万移民、2020年33万名，2021年35万名。报告指出，根据移民计划，加拿大将欢迎够多有才能的工作人才，这些人拥有加拿大经济所需的技能与专业知识，同时也可以让更多家庭团圆，并容纳更多希望重新开始新生活的难民。

2017至2018年移民占加拿大人口增长的80%，有五分之一的加拿大人是移民。胡森也是来自索马里的移民。他认为，进入加拿大的移民多属青壮年，将有助于抵消国家人口老化和出生率下降的问题。

根据联合国难民署数据，截至2017年，流离失所的人数达到6850万。相较于强烈排斥移民的其他国家，加拿大反而采取正面的欢迎态度。