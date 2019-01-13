泰国羽球超级赛.爆冷不敌狮城小将.林丹无缘今年首冠 今天上演的泰国羽球超级300赛男单决赛，中国“全满贯”林丹爆冷以直落两局不敌新加坡小将骆建佑，无缘夺得2018年第一冠。

（泰国.曼谷13日讯）“超级丹”霸气不再，又或是无心恋战？

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今天上演的泰国羽球超级300赛男单决赛，中国“全满贯”林丹爆冷以直落两局不敌新加坡小将骆建佑，无缘夺得2019年第一冠。

头号种子林丹是以19比21、18比21败给21岁的骆建佑，其中林丹在第二局一度大幅领先，但因失误连连，加上对手表现爆发，最终遭到反超，屈居亚军。

林丹也延续近一年多的冠军荒，他在去年内仅获得低级别的纽西兰300超级赛冠军，如今同样征战300级别赛事，却无缘2019首冠。

马来西亚出生的骆建佑在13岁时到新加坡体育学校就读，并在2015年获得新加坡公民权，目前为新加坡羽球国家队效力。

他曾在2017年夺得大马国际系列赛和新加坡国际系列赛冠军，并在去年获得蒙古国际系列赛称王。