砂消拯局过去8年 . 花328万修1904消防栓 （古晋13日讯）从2011年截止2018年，砂消拯局共花费328万2792令吉62仙，用作在全砂维修1904个消防栓的费用。

消拯员正在查看倒在草地上的消防栓。

（古晋13日讯）从2011年截止2018年，砂消拯局共花费328万2792令吉62仙，用作在全砂维修1904个消防栓的费用。

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砂消拯局总监基鲁丁发文告表示，根据去年记录共有1万1434个消防栓有不同程度损坏，与2017年的6898个相比，激增63%。

至于人为的破坏公物或偷窃事故，共有8006个消防栓遭殃，当局也慎重看待这个问题，毕竟一旦发生火灾事故，消拯员必须从消防栓取得水源灭火。

“为了预防与减少消防栓被破坏或被偷窃的问题，我们也推介消防栓之友计划，让地区上的商家或居民认领照顾当地消防栓，同时也灌输人民关于保护公物的重要性，以确保火灾时消防栓能够正常使用。”

基鲁丁透露，截止2018年，全砂3万2296个消防栓中的8798个消防栓在计划下被认领照顾，而该计划将持续被进行，以减少消防栓被破坏及被偷的问题。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）