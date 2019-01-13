花蒂玛：过去所托非人 . 砂盟变真正本土党
2019-01-13 17:22
花蒂玛：过去所托非人 . 砂盟变真正本土党
（沐胶13日讯）土保党妇女组主席拿督斯里花蒂玛阿都拉强调，砂人民需继续支持砂政党联盟（砂盟），以确保砂盟在来届州选继续执政，因为唯有本土政党才知道砂拉越到底缺乏什么，需要什么，而会为砂拉越<7740>想，争取福利，索回被侵蚀的砂拉越权益！
（沐胶13日讯）土保党妇女组主席拿督斯里花蒂玛阿都拉强调，砂人民需继续支持砂政党联盟（砂盟），以确保砂盟在来届州选继续执政，因为唯有本土政党才知道砂拉越到底缺乏什么，需要什么，而会为砂拉越<7740>想，争取福利，索回被侵蚀的砂拉越权益！
广告
花蒂玛说，受人爱戴的已故丕显斯里阿德南发觉砂拉越在1963年大马建国契约中的权益被侵蚀后，便极力向联邦索回权益。当首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里上任后，也延续阿德南遗愿。
“虽然如今联邦执政权已易手，由希盟执政，但不表示我们的抗争也告一段落。因此，我们必须确保砂盟能继续执政，让索回砂权益行动不会终止。”
也是沐胶区领导的花蒂玛，今早在沐胶区砂盟旗帜移交仪式上致词时表示，以前，前身为砂国阵的砂盟将信任交予联邦国阵，相信联邦会照顾砂拉越各方面，如医疗、教育、卫生及基本建设等。奈何，所托非人。
她直言，当初砂国阵4个成员党在深思熟虑后，毅然退出国阵，而今组成的砂政党联盟已不再依赖马来亚政党，成为真正的本土政党联盟。
（新闻来源：砂拉越星洲日报）
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2019.01.13
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论