花蒂玛：过去所托非人 . 砂盟变真正本土党 （沐胶13日讯）土保党妇女组主席拿督斯里花蒂玛阿都拉强调，砂人民需继续支持砂政党联盟（砂盟），以确保砂盟在来届州选继续执政，因为唯有本土政党才知道砂拉越到底缺乏什么，需要什么，而会为砂拉越<7740>想，争取福利，索回被侵蚀的砂拉越权益！

砂盟旗帜移交仪式后，砂盟全砂走透透宣传造势团队与沐胶砂盟合影留念。次排左三起为马占区州议员阿伦格拉蒙、人联党青年团团长程明智、石联埠区州议员米罗西姆、砂盟全砂走透透宣传造势活动队长兼土保党青年团团长杰拉德及土保党妇女组主席花蒂玛阿都拉。

（沐胶13日讯）土保党妇女组主席拿督斯里花蒂玛阿都拉强调，砂人民需继续支持砂政党联盟（砂盟），以确保砂盟在来届州选继续执政，因为唯有本土政党才知道砂拉越到底缺乏什么，需要什么，而会为砂拉越<7740>想，争取福利，索回被侵蚀的砂拉越权益！

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花蒂玛说，受人爱戴的已故丕显斯里阿德南发觉砂拉越在1963年大马建国契约中的权益被侵蚀后，便极力向联邦索回权益。当首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里上任后，也延续阿德南遗愿。

“虽然如今联邦执政权已易手，由希盟执政，但不表示我们的抗争也告一段落。因此，我们必须确保砂盟能继续执政，让索回砂权益行动不会终止。”

也是沐胶区领导的花蒂玛，今早在沐胶区砂盟旗帜移交仪式上致词时表示，以前，前身为砂国阵的砂盟将信任交予联邦国阵，相信联邦会照顾砂拉越各方面，如医疗、教育、卫生及基本建设等。奈何，所托非人。

她直言，当初砂国阵4个成员党在深思熟虑后，毅然退出国阵，而今组成的砂政党联盟已不再依赖马来亚政党，成为真正的本土政党联盟。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）