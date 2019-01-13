买报纸滚动幸运轮盘．星洲流动柜台制造欢乐 （民都鲁13日讯）2019年星洲日报首次流动柜台服务今早登场！

读者开心转轮盘，开心抱礼品回家！

（民都鲁13日讯）2019年星洲日报首次流动柜台服务今早登场！

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星洲日报民都鲁办事处今早在民都鲁商业购物广场提供流动柜台服务，深受读者朋友欢迎的幸运轮盘抽奖游戏也不缺席，本期好礼依旧丰富多元，让读者朋友们开心转轮盘，开心抱礼品回家！

订户今早也在流动柜台更新订阅《星洲日报》及《星洲电子报》。此外，订户亦缴交报费和全年报费保险表格。

当天在现场购买一份《星洲日报》的消费者，也有一次滚动幸运轮盘抽好礼的机会。在柜台订阅或续订《星洲日报》及《星洲电子报》的订户也有机会参与幸运抽奖。

本报感谢Bintulu Sinar Sunia有限公司赞助Munchy\'s饼干、Choon Eng（Sarawak）有限公司赞助瓶装饮料、Kim Teck Cheong（Borneo）赞助P&G礼品，让参与幸运轮盘游戏的订户和读者们抽奖，抱回丰富好礼。

星洲流动柜台将不定期在各住宅区、不同地区的零售处与各地点巡回进行活动，让订户与读者们能就近处理续订事宜，提供服务上的便利。透过流动服务柜台与小游戏，从而拉近各地区订户的联系，也方便订户亲自向员工谘询本报产品。



民众到流动服务柜台就近处理续订星洲日报等事宜。