是否排除华为出欧洲？ 波内长吁欧盟北约联合表态 华为在波兰的中国籍高层王伟晶因涉及间谍活动被捕后，波兰内政部长布鲁津斯基呼吁欧盟和北约研究制定一个联合立场，展开是否要将华为排除在欧洲市场之外的讨论。

（图：互联网）

（香港／华沙13日综合电）华为在波兰的中国籍高层王伟晶因涉及间谍活动被捕后，波兰内政部长布鲁津斯基呼吁欧盟和北约研究制定一个联合立场，展开是否要将华为排除在欧洲市场之外的讨论。

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华为立即解雇王伟晶

而华为就有关逮捕于上周六晚（12日）发声明表示，王伟晶被逮捕事件对华为的全球声誉造成了不良影响，决定立刻终止与王伟晶的雇佣关系，并强调事件与公司无关。该公司在各地的营运皆遵守当地的法律和规则，不过华为发言人拒绝给予进一步细节。

但华为承认了王伟晶涉嫌波兰当局所指的间谍行为，势必加剧华为产品在安全方面的信誉危机。

继华为CFO孟晚舟因涉伊朗业务去年底在加拿大被捕后，西方国家便对华为的业务加强警惕。挪威在11日谈及了其在5G设施建设时抵制华为的意向，几乎是在同时间，波兰也公布了8日抓捕华为中国销售总监和前波兰国家安全局高官的消息。

中驻波兰使馆态度转硬

中国外交部周五先针对此事表达“高度关注”，而该国驻波兰使馆周六态度转为强硬，称中方反对有关单位“刻意抹黑、无端捏造”。

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中国驻波兰使馆周六发声明表示，该使馆已在第一时间要求波兰尽快向中方进行领事通报，并安排领事探视，依法公正、妥善处理此案，“中方坚决反对在缺乏事实依据的情况下刻意抹黑、无端捏造。中国驻波兰使馆将继续关注此事，全力保护中国公民的正当、合法权益。”

除了西方国家，日本政府于去年12月10日，就以安全存在隐患为由，决定政府的通讯设备采购中，彻底排除包括华为在内的中国产品。随后，日本政府还呼吁日本企业也采取相同措施。

布鲁津斯基接受当地电台RMF FM访问时表示，波兰希望与中国保持良好关系及继续合作，但透露欧盟和北约内部都对华为有担忧，故他认为有必要展开相关讨论，以决定是否要将华为排除在欧洲市场之外。