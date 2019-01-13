警方关税局设5跨部门委会‧向走私烟酒宣战 弗兹说，关税局官员在取缔走私活动时难免面对危险，尤其是“狗仔队”已数次威胁他们的安危。

弗兹（左）与苏博马廉签署成立5个跨部门委员会的合作协议。（图：星洲日报）

（云顶13日讯）全国总警长丹斯里弗兹指出，经过两天会议，警方与关税局达成协议，将成立5个跨部门委员会，合力打击走私活动。

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他在大马皇家警察与大马皇家关税局举行最高层会议后，召开新闻发布会。

弗兹说，关税局官员在取缔走私活动时难免面对危险，尤其是“狗仔队”已数次威胁他们的安危。

警助防“狗仔队”威胁

他也说，警方也不愿发生事情后才展开行动，因此承诺将给予协助预防关税局执法人员遭到“狗仔队”的威胁。

“日后关税局可要求警方提供保护，而警方也将与关税局商议制定行动计划，确保取缔走私行动安全展开。”

弗兹说，随著这项协议签署，未来警方和关税局将有更多的联合行动，同时会共享资讯、专家、法律和侦查结果等，双方将透过互相商讨和提供协助来达成紧密的合作。

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“由于事关内部运作事宜，警方和关税局已同意不透露这5个跨部门委员会的详情。”

他也说，警方提供安全保护，而关税局也在其他方面协助警方，譬如，近期香港海关在当地逮捕涉运毒的大马人，警方收到消息，但无从获得详情，还需透过关税局协助联络。

苏博马廉：烟酒税收要提高至70亿

另一方面，关税局总监拿督斯里苏博马廉说，关税局今年全面向走私烟和酒“宣战”，誓要达成今年的关键绩效指标（KPI），即把烟酒税收从2018年的55亿令吉提高到70亿令吉。

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他也警告售卖私烟和私酒的商家马上停止违法活动，因为这类案件的定罪率几乎达到100%。

“他们不能再用‘不知道所售卖的是私烟和私酒’作为开脱的借口，因为一包香烟的国内税是8令吉，加上销售及服务税（SST）就已经要价9令吉50仙，若只卖4或5令吉，这肯定是走私和逃税了。”

他在该局与大马皇家警察举行最高层会议后，在新闻发布会上也坦承政府在税收方面出现许多的纰漏。

“财政部长（林冠英）已经于去年杪公布2019年财政预算案时声明，烟酒的税收必须提高至少10亿令吉，所以我们会通过打击走私烟私酒活动、取缔售卖假标签或逃税烟酒的商家，来协助增加税收。”

苏博马廉说，修订后的1976年关税局法令和1976年国产税法令于今年1月2日生效，走私烟和酒者，一经定罪，所面对的最低罚款已经提高到10万令吉。

他指出，至今已经有6宗案件的被告被定罪，另有数十宗案件在审讯中。

针对私通走私分子的“内鬼”问题，他说，该局已经成立了一个27人的内部调查小组以专门调查该局官员的违规行为，包括“吃里扒外”私通走私分子的官员。

他说，修改后的关税局法令第137条文已经授权给该局提控目无法纪的官员，并把罚款从现有的1万令吉提高到50万令吉。

对于关税局与警方的最高层会议，苏博马廉说，双方进行密切合作是必要的，因为在调查违禁品、以贸易为基础的洗黑钱活动等，该局需要保护国家出入境的机构合作。

他说，警方也已经同意保护在出入境关卡执勤的关税局官员的安全，这将激厉官员的士气，以全面向走私分子和不法之徒“宣战”。