钟山：落实共识推进谈判‧年内解决中美贸易战 据中国官媒新社华上周六（12日）报道，中国商务部长锺山表示，中国今年将努力解决同美国的贸易摩擦，维护两国经贸关系稳定，显示出中国似乎进一步放低了在两国贸易战问题上的调门。

（中国‧北京13日综合电）据中国官媒新社华上周六（12日）报道，中国商务部长锺山表示，中国今年将努力解决同美国的贸易摩擦，维护两国经贸关系稳定，显示出中国似乎进一步放低了在两国贸易战问题上的调门。

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锺山上周五（11日）接受多间媒体采访时表示，今年要做好中美经贸摩擦应对工作，将按照中央统一部署，“认真落实两国元首共识，推进中美经贸磋商谈判工作”。他称，2019年将扩大开放领域、继续缩减如限制某些工业的投资的负面清单、推动外国投资法令、放宽外资股比等市场准入，允许更多领域独资经营。将加大引资力度，推动重大项目落地，打造开放新高地，支持上海自贸区新片区扩充并探索建设海南自由贸易港。

锺山特别强调推动外国在制造业、高科技工业和中国内陆地区的投资。但这些誓言与去年当局所做出的承诺类似。

去年12月1日，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在阿根廷20国集团峰会期间达成共识，暂停双方进一步加征关税措施，休战3个月，即在2019年3月2日午夜前，双方须就美中贸易摩擦的主要问题达成协议，否则美国将把对2000亿美元进口中国商品的关税，从10%增加到25%。

在两国首脑达成共识下的首次商谈于7日举行，美国贸易副代表格里什率代表团在北京与中国代表磋商。原定两天的谈判延长一天至周三结束。而中国副总理刘鹤意外出席规格为副部级的谈判。之后美国贸易代表办公室发声明称，这次磋商旨在“实现中国在强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络攻击和出于商业目的的网络窃取商业机密、服务业、农业这些问题上必要的结构性转变。

也重点讨论了中国对于从美国购买大量农产品、能源、制成品以及其他产品和服务的承诺。”而中国方面则表示，该会谈为解决彼此关切问题“奠定基础”。

而刘鹤也预报将于本月杪赴美，与美方展开高层级磋商。

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美专家：习将让特朗普宣布美胜利

另外，曾于2017年大胆预言，“中美之间必有一战”的美国著名中国问题专家艾利森表示，中美贸易战不久将会结束，而习近平将让特朗普宣布美国大获全胜。这名哈佛大学教授上周五在美国《国家利益》杂志发表文章，称他是基于最近访问北京时跟习近平团队关键人物交谈后得出这结论。

他在最新的文章中指，去年12月习近平在一系列会议上指维持现在的经济增长率就必须作出痛苦选择。中国的团队认为美国也不想贸易战打下去，因为他们注意到特朗普对股市的上落极敏感，似视股市为政治心电图。

而美国股市从去年10月开始暴跌，加上面临民主党控制众院，中国认为特朗普一定会尽最大努力扭转这趋势，因为股市再跌或会导致经济衰退，他于2020大选也将必败无疑。

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艾利森上月访问中国期间接受官媒《环球时报》采访时表示，中国政府十分希望达成协议并正为此作出巨大努力，特朗普也希望取得成绩，所以双方很可能达成某种协议。

艾利森预计3月1日前，特朗普总统会宣布“胜利”，中国将购买多达1兆美元的进口，除了美国油气、农产品外，美国银行、保险和证券等行业也将大幅度进入中国。他认为，即使中国全部同意美国提出的每项要求，中国经济仍然会以美国经济两倍的速度增长。